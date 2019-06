Romà Bas seguirá aportando garra y experiencia a Tau Castelló

El alero alicantino vivirá a sus 36 años su tercer año a las órdenes de Toni Ten y aportará su garra y experiencia, al sumar su noveno año consecutivo en la categoría.

Esta renovación ha supuesto para el presidente del Tau Castelló, Luis García, “otra buena noticia, ya que se mantiene a un jugador con experiencia en ascensos a ACB, y esperemos que también lo pueda hacer aquí”. Además, García ha querido destacar su “entrega y que sea de la tierra, lo que le da un valor añadido”.

Por su parte, Bas ha empezado destacando que “estoy muy contento de continuar ya que me siento como en casa e identificado con el club, sus maneras de hacer las cosas, y en el momento de mi carrera que estoy quiero un poco de tranquilidad y aquí sé que la voy a tener, pero también siendo ambiciosos”.

El alicantino ha indicado además que “seguir era mi primera opción, y que ha sido el año que más pronto he renovado, porque no he querido ver otras ofertas”. Como objetivo, Bas se marca “quitarse el mal sabor de boca del pasado año, y a partir de ahí trabajar para llegar a lo más alto desde la humildad”.

El “7” del Tau Castelló también apuesta por “reenganchar a la afición con buenas sensaciones y juego, ya que el año pasado hubo partidos que hicieron que no se fueran contentos”. Para finalizar, el alero destaca la renovación de otros compañeros como Faner o Chema García o la posible de Edu Gatell, resaltando que “mantener una base siempre es positivo para integrar a la gente nueva y dar continuidad al proyecto”.

El jugador, que ha sido uno de los puntales de Ten en el vestuario, cerró la pasada campaña con los 34 partidos disputados (de los pocos que lo pudieron hacer) con una media de 19'56” en la cancha y un promedio de 6,8 puntos, 1,2 rebotes, 1,1 asistencias y 5,1 de valoración media.

Bas se suma así a Joan Faner y Chema García como integrantes de la plantilla del Tau Castelló para la próxima temporada. Antes, el club cerrará ésta el sábado con una fiesta en el Ciutat de Castelló que contará con hinchables y actividades para los más pequeños, una gran rifa, una paella gigante para jugadores, entrenadores y familiares y el concierto de Los Simples.