Repulsa general a los comentarios racistas contra el atleta Thierry Ndikumwenayo

Este miércoles el Club de Atletismo Facsa Playas de Castellón lanzaba un comunicado denunciando una serie continuada de ataques racistas y xenófobos contra el atleta del equipo castellonense Thierry Ndikumwenayo, especialmente tras conseguir la nacionalidad española por carta de naturaleza.

Ndikumwenayo, que reside desde hace más de 8 años en nuestro país, siendo vecino de Sant Joan de Moró, donde ha sido homenajeado y bien recibido por sus vecinos, ha sumado importantes resultados desde que participa como atleta español, destacando como último hito la consecución del récord nacional de 5K.

Un hecho que de nuevo trajo comentarios despectivos en redes sociales, lo que llevó al club castellonense a presentar la denuncia pública. Así, apuntan en el comunicado que tras este hito "decenas de personas aprovecharon para lanzar comentarios atacando al atleta y cuestionando su nacionalidad española".

El club recuerda también en el escrito que "el atletismo es probablemente el deporte más universal de los que existen hoy en día, y nos enseña que puede haber personas de diferentes países, continentes, razas y géneros compitiendo en una misma pista al mismo tiempo. Son precisamente estos valores de integración, convivencia y respeto los que sostienen este deporte y en los que nuestro club trabaja día a día".

Y finalizan demandando que "reflexión a todas las personas vinculadas al deporte sobre las situaciones de racismo y xenofobia que a día de hoy se siguen viviendo con preocupante asiduidad, no solo en el atletismo sino en muchos otros deportes".

La respuesta a este comunicado ha sido de unión del mundo deportivo, pero también social tanto castellonense como nacional en repulsa de este caso. Un hecho que eso sí va más allá de las redes, como también ha aprovechado para denunciar el entrenador de Ndikumwenayo, José Ortuño.

Pongo un ejemplo:

Restaurante El Botero (Monrreal del Campo). Entro y pido mesa para dos y me dicen que no hay problema. Llega Thierry, el dueño me mira a la cara y me responde que allí no podemos comer.

Uno de los muchos episodios racistas que ha tenido que soportar.