El Puerto de Castellón se prepara para el tercer Red Pier Fest

Más de 15.000 personas se esperan durante 2 días en un evento que une la mejor música rock con zona de gastronomía, mercado y otras actividades.

En lo musical, el cartel está encabezado por la veterana banda Airbag y uno de los grupos más importantes de escena post-rock instrumental como Toundra, que encabezarán respectivamente las jornadas de viernes y sábado.

Junto a ellos, nombres internacionales como los fineses Barbe-Q-Barbies o los londinenses The Fuzillis, propuestas interesantes a nivel nacional como Vancouvers, The Rebels o el proyecto liderado por Maika Makowski The Mani-Las, y bandas locales como Junior Mackenzie, Balloon Flights y Los Franelas.

2 jornadas que también dejarán espacio para la presencia de varios DJ's, espacios dedicados a las gastronetas y zona de mercado y una concentración para el sábado por la mañana de más de 650 harleys y una exposición de coches americanos y bicicletas customizadas.

Hoy se ha celebrado su presentación oficial con la presencia de Vicent Sales desde la Diputación y la alcaldesa de la capital, Amparo Marco, en representación de las instituciones colaboradoras más importantes y Francisco Toledo, como anfitrión, que ha destacado la importancia de dotar de programación un espacio como el Muelle de Costa y ha invitado a la asistencia del festival, que hay que recordar es gratuito.