Un profesor pierde su puesto en Castellón al no disponer del título de valenciano

La exigencia de tener un título que acredite el nivel de valenciano lleva a que alumnos del conservatorio de Castellón lleven un mes sin dar clase en la asignatura de viola barroca.

Según explica el periódico El Mundo Castellón al Día, la consellería de Educación destituyó al profesor titular por no tener el C1 de valenciano. Su sustituto no tenía formación ni conocimiento y se sacó a bolsa una plaza de difícil cobertura. La persona asignada no cumplía con los requisitos académicos al no contar con el título Superior de Viola Barroca y ahora se ha vuelto a convocar esta plaza.

Por la obligatoriedad de saber valenciano para dar una clase de música, los alumnos están sin profesor. Según ha podido saber la Cadena COPE es una persona que está al borde de la jubilación, con lo que ello supone para cuando tenga que cobrar la pensión estar sin trabajar en la recta final de su carrera profesional; es originaria de Madrid y pese a que él ha puesto empeño.

Fuentes consultadas por COPE señalan que incluso se ha apuntado a la Escuela Oficial de Idiomas con tal de poder conseguir esta titulación. También aseguran que desde la delegación de Educación en Castellón comprenden la idiosincrasia de esta persona, pero que es la consellería en la sede central la que impide que ejerza.

Incluso el sindicato CSIF ha tratado de mediar enviando cartas a la consellería deEducación, al igual que el afectado, que no han obtenido respuesta.