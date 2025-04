Los problemas de telefonía e internet impiden el regreso a la normalidad en Castellón tras el apagón

Los más mayores habrán recordado en las últimas horas sus tiempos de juventud, los más jóvenes y los de mediana edad ni siquiera habían imaginado poder vivir o sufrir estar sin luz durante espacio de cinco o incluso doce horas, como nos ha llegado a ocurrir o que 26 horas después continúen los problemas en la telefonía e internet, pero la realidad siempre acaba superando a la ficción.

Sin ir más lejos, un ejemplo lo tenemos en los estudios de COPE en la provincia de Castellón no contamos con internet y tenemos que recurrir al teléfono móvil. No disponemos de ninguna de estas conexiones y trabajamos a través de las conexiones de datos de nuestros celulares, pero sin la red corporativa que nos ofrece Movistar porque no hay señal en la zona.

Clases

Este martes era el regreso a las aulas tras las vacaciones de Semana Santa y Pascua, pero el apagón de ayer ha hecho que la Generalitat pidiera al Gobierno que declarara la emergencia nacional y Pedro Sánchez anunció pasadas las 11 de la noche que hoy abrirían las escuelas pero no sería un día lectivo. Vamos, los centros escolares están abiertos pero no es un día curricular. También han abierto los comedores para dar servicio a los pequeños.

La situación es estable en lo que se refiere a la red eléctrica con el 100% de hogares, comercios e instituciones con luz, aunque los problemas se concentran en las telecomunicaciones. Ayuntamientos como el de Les Useres no tienen teléfono ni internet y no ha podido dar servicio a los vecinos o en el Ayuntamiento de Castellón de la Plana donde las comunicaciones se realizan solo vía whatsapp, tal y como corrobora la alcaldesa, Begoña Carrasco.

El transporte por carretera funciona sin inconvenientes, así como el marítimo, mientras que el aéreo ha sufrido algunos retrasos. El ferroviario es el que mayor inconvenientes está atravesando con circulación interrumpida en los trenes de Media y Larga Distancia en el Corredor Mediterráneo, con lo que no circulan Intercitys y Euromeds. Por su parte, la red de Cercanías con Valencia tiene tráfico limitado con solo un tren por sentido y hora. Un Euromed que viajaba hacia Barcelona se quedó ayer detenido entre Oropesa y Cabanes, fueron auxiliados por vecinos de la Ribera e incluso se desplazó la alcaldesa de Oropesa del Mar, Araceli de Moya, para acercarles agua a los viajeros.

El corte en el suministro eléctrico

La luz empezó a regresar a los hogares cinco horas después de iniciarse el apagón, sobre las 5 y cuarto de la tarde, pero no fue hasta después de las 11 y media cuando regresó prácticamente de forma completa. De hecho, gran parte de la ciudad de Castellón disponía de luz a las 5 y media y había zonas donde permanecieron sin ella hasta las 11 y media de la noche, por un motivo desconocido.

La situación se normalizó hacia la medianoche en gran parte de la ciudad de Castellón, pero solo la red eléctrica. Como decimos, los problemas persisten para redes de comunicación.

El apagón llegaba sobre las 12:33 minutos y pilló a un buen número de castellonenses trabajando, a otros en los coches que se vieron sorprendidos porque no funcionaban los semáforos, también en trenes deteniéndose estos poco a poco y, los que menos suerte tuvieron fueron los cientos que se quedaron atrapados en ascensores. Concretamente fueron 84 los rescates que los bomberos realizaron de personas que se habían quedado atrapados en ascensores, la mayoría en la ciudad de Castellón con 41 actuaciones por parte del cuerpo municipal de bomberos y 33 efectuó el consorcio provincial que depende de la Diputación.

También se realizaron asistencias para subir a sus domicilios a personas con movilidad reducida, fueron un total de 8. Y los bomberos suministraron gasoil a siete centros médicos de la provincia, para que la atención médica urgente pudiera efectuarse: En el Hospital General, hospital de la Plana , hospital Vithas y Puntos de Atención Continuada en Albocàsser, Vall d´Alba, les Coves de Vinromà y Montanejos.

Y en alerta especialmente para los más vulnerables, enfermos o personas mayores que requieren de oxigenoterapia para poder respirar y vivir y que, por ejemplo en residencias de mayores, se hacía que se estuviera en vilo por el funcionamiento de los generadores eléctricos.

Muchos fueron los que salieron a la búsqueda de víveres como agua, atún o carbón. En las casas, pues el apagón al ser de día se percibió poco que no había luz puesto que no se podía encender la televisión ni funcionaba internet, pero ahí estaba la radio, siempre la radio y COPE nos acompañó durante esas largas horas que estábamos a oscuras, pero sobre todo, a oscuras informativamente hablando porque el Gobierno tardó seis horas en salir para dirigirse a la población, aunque bien poco o nada dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Aquellos que en casa tienen vitrocerámica o inducción no pudieron preparar la comida. Quien pudo echó mano de hornillos o camping gas; otros aprovecharon el fuego a gas con el que normalmente hacen la paella para cocinar y los que disponen de ello, encendieron las barbacoas y se prepararon carne para poderse llevar algo a la boca.

En comercios, la hostelería se ha visto especialmente damnificada y más en una jornada que era festiva y de celebración en muchos puntos, lo que hizo que las reservas previstas se cancelaran y se haya desperdiciado comida. Una son las pérdidas que les ocasionó y otra el dinero que dejaron de ingresar. Especialmente sufren pérdidas las heladerías Y, encima, tienen dificultades para seguir adelante porque para que los seguros se hagan cargo les piden no tocar el género.

O también las clínicas. Por ejemplo, Moat Oftalomología que incluso sigue teniendo problemas para contactar con sus pacientes. Según explica a Cope el doctor Luis León, se quedaron sin poder atender a tres pacientes y no se ha podido recuperar la normalidad.