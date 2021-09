La plaga de mosquitos hace que "miles y miles de huevos eclosionan y a la gente la vuelve loca"

Tanto este jueves como el viernes se está procediendo a la fumigación aérea en amplias zonas de marjal de la provincia de Castellón con el objetivo de conseguir llevar a cabo un tratamiento de choque que en cosa de días pueda reducir la población de mosquitos que ha nacido tras las últimas precipitaciones.

"Con esas lluvias tremendas que hemos tenido, ha hecho que, como todos los años, tengamos una lámina de agua enorme que no es posible tratar por medios terrestres", y ha llevado a que "miles y miles y miles de huevos eclosionan, salen larvas, salen adultos... y a la gente la vuelve loca", tal y como explica Ricardo Jiménez, director del Plan Provincial contra los Mosquitos de la Diputación de Castellón y catedrático de Entomología y Plagas de la Universidad de Valencia.

Es más, estas actuaciones tan intensas se han adelantado respecto a años anteriores. "El año pasado el tratamiento que se está realizando lo hicimos el 10 de octubre, con lo que estamos en un mes de adelanto. Lo que no sabemos es si en octubre va a seguir lloviendo y vamos a tener que hacer alguna situación así".

Un mosquito que se ve beneficiado de que "nuestra zona tiene marjal y es lo típico de las marjales... inundación temporal que conlleva la aparición del mosquito de las marjales", que señala "es muy agresivo y la gente lo sufre en sus propias carnes".

El tratamiento aéreo se está efectuando en Almenara, La Llosa, Xilxes, Moncofa, Nules, Oropesa, Torreblanca, Cabanes y Peñíscola, mientras que la Diputación no puede actuar en áreas como Castellón de la Plana o Benicàssim con las fumigaciones aéreas, una de las zonas más afectadas por los problemas que generan estos insectos, principalmente al amanecer y al atardecer.

"Lo que es suelo urbano lo tiene que hacer el ayuntamiento y lo que no es suelo urbano lo hace la Diputación", pero no en cualquier área tiene permitida la fumigación aérea. "Uno no puede volar donde quiere. Las disposiciones europeas, nacional y autonómica, obligan a que a 50 metros de los edificios no se puede tratar y eso que el tratamiento en esta comunidad se hace en helicóptero, que tiene vuelo estático", concluye.