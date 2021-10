Piden a Sanitat reforzar las plantillas de los centros de salud antes de la campaña de vacunación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha instado hoy la Conselleria de Sanitat, en la reunión de la Mesa Sectorial, a informar sobre la campaña de vacunación contra la gripe y ha urgido a reforzar las plantillas en los diferentes departamentos de salud para afrontarla, teniendo en cuenta que coincidirá con la del coronavirus para quienes no estén vacunados y para las personas que reciban la tercera dosis.

En ese sentido, desde CSIF han alertado del “grave riesgo en materia de calidad asistencial” que supondrá la medida, puesto que, si no se incrementa el personal, podría incluso ocasionar la “paralización” del servicio de Atención Primaria.

“En el caso de la provincia de Castellón, en estos momentos la espera para recibir atención médica presencial en los consultorios y centros de salud supera los 12 días de media y, en algunos casos, alcanza incluso las tres semanas, demoras que podrían ampliarse de manera significativa cuando se inicie la campaña de vacunaciones, con los riesgos que ello conlleva”, han alertado desde la central sindical.

“Cuando una persona solicita recibir atención médica no lo hace por capricho, sino por necesidad. Y que una persona enferma tenga que esperar como media casi dos semanas para que su médico de cabecera pueda atenderla no nos parece razonable”, han remarcado desde CSIF.

Al respecto, han señalado que “el hecho de que el pasado 30 de septiembre finalizaran los contratos del personal que se incorporó como refuerzo para los meses de verano no ha hecho sino alargar estas esperas y, si desde el Consell no se ponen medidas, el inicio de las vacunaciones no hará sino agravar aún más esta situación, ya que en estos momentos no hay personal suficiente en los centros de salud, que se encuentran totalmente saturados, para asumir estas tareas sin que el trabajo cotidiano que ya tienen en la actualidad se vea afectado”.

En cifras, según estima la central sindical, en la Comunitat Valenciana la sanidad tiene una carencia de 11.000 plazas estructurales. A su vez, desde CSIF han recordado que la Conselleria aún no ha concretado cuál será el futuro de los 6.200 profesionales que fueron contratados como refuerzo Covid y cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre.

Por ello, desde CSIF han reclamado a la consellera de Sanitat, Ana Barceló, que “informe al personal y tome medidas urgentes, como el refuerzo de las plantillas, para evitar que el inicio de las vacunaciones suponga el caos y colapse totalmente los consultorios y centros de salud”, especialmente teniendo en cuenta que las personas mayores de 65 años suponen el 20% de la población SIP.