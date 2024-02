La pesca para y no sale a faenar: "No se puede vivir"

Las protestas en el sector primario van a más y cada vez se suman más colectivos. Los agricultores y ganaderos continúan en las carreteras y protagonizan una tractorada que recorre la Nacional 340 en el Baix Maestrat, tras la habida en la mañana del viernes que ha provocado retenciones también en esa vía entre Castellón de la Plana y las Alquerías del Niño Perdido.

A ellos hay que sumar la pesca. Los marineros de la provincia no han salido este viernes a faenar como protesta a la normativa europea que les da menos días para trabajar que a los de otros países del continente. Entre 115 y 119 aquí por los 200 a los que llegan en algunos países de Europa. Explica en COPE el patrón mayor de la cofradía de pescadores San Pedro del Grao de Castellón, Manu Peña, que esta diferencia es culpa de España que en 2020 trasladó a Europa los días que habían trabajado entre 2016 y 2019 contabilizando los fines de semana.

"Los políticos españoles llevó a bruselas los días que trabajamos y el resto de países miembros quitaron los fines de semana y pusieron los días laborables: No es lo mismo partir de 200 días que de 280 o 290 días", lamenta Peña.

Cuatro meses de trabajo

Por tanto, con cuatro meses laborables al año no hay empleo que pueda ser rentable y ello condena el futuro del sector pesquero que está viendo como no se produce relevo generacional. "No se puede vivir. Ojalá tuviéramos suficiente precio y suficiente pescado para trabajar solo cuatro meses, pero es inviable".

Un empleo, el de trabajar en el mar, muy sacrificado puesto que las jornadas laborales pueden prolongarse hasta 12 horas al día. "Todas las barcas de la Comunidad Valenciana trabajan al día, vamos y volvemos. Salimos a las 6 de la mañana y regresamos a las 16:30 horas. El pescado es de proximidad, fresco y de kilómetro 0".

Productos de proximidad

Dos sectores como el agrícola y el pesquero que posibilitan que comamos productos de gran calidad recogidos aquí al lado de nuestras casas. El parón de las embarcaciones, además en viernes, hace que se pueda resentir este fin de semana las existencias en los restaurantes.

"Hoy viernes los restaurantes hacen acopio para el fin de semana que es cuando más trabajan y ayer tuvieron que comprar el pescado para poder vender el fin de semana. Tal vez no tengan suficiente o tengan que ir a otras lonjas como la de Valencia o la Ràpita (Tarragona)".

Reacción

Los marineros de Castellón esperan que "la clase política reacciones" con tal de que dentro de dos semanas "que tenemos una reunión en Madrid se pongan las pilas, nos defiendan y nos digan de cuántos días disponemos, porque no podemos ni hacer un calendario laboral".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado