COPE
Podcasts
Castellón
Castellón

"No pararé hasta que el Tram llegue a la playa": la respuesta de la alcaldesa de Castellón al incumplimiento de la Generalitat Valenciana

A tres semanas de despedir el verano, el Tram sigue sin llegar a las playas de Castellón, pese al compromiso del conseller Vicente Martínez Mus

Vicente Martínez Mus y Begoña Carrasco en el Tram
00:00
Descargar

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, abre el curso político en COPE y analiza la situación del Tram que todavía no ha llegado a la playa como se comprometió la Generalitat Valenciana

Quique Rodríguez

Castellón - Publicado el

1 min lectura

Desde enero la Generalitat Valenciana se ha comprometido públicamente y también en privado con el Ayuntamiento de Castellón para hacer posible que el Tram llegara a la playa de Castellón este verano, algo que por el momento no se ha cumplido. 

Aquel día y en meses posteriores, la Generalitat insistió en que la línea 1 entre UJI y Grao se extendiera hasta la zona del aeroclub, en la playa de El Gurugú y así se lo hizo ver también al consistorio, o en una entrevista concedida ya el 9 de enero en los micrófonos de COPE el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus.

"Creo que sí, que lo vamos a cumplir y este verano va a poder llegar ese trazado hasta ahí. Era el compromiso que asumimos con el Ayuntamiento y con la alcaldesa; creo que vamos a llegar a tiempo y vamos a poder ir a la playa en Tram".

En COPE, la alcaldesa Begoña Carrasco insiste en que va a insistir para que el Tram llegue a las playas: "No doy por perdida esta causa, porque no pararé hasta que el Tram llegue a nuestras fantásticas playas".

Y detalla los problemas que se ha encontrado la red de electrificación y que confía en que pueda solucionarse pronto para que la línea 1 pueda ser una realidad hasta el Gurugú.

"Tenemos los vehículos, pero hemos tenido problemas con la electrificación. Tuvimos que hacer una subestación porque teníamos problemas donde se iba a ubicar y hemos tenido problemas también con Iberdrola y eso ha dificultado que hayamos llegado en tiempo y forma como nos comprometimos".

Aunque Carrasco apunta a que "yo no descarto que en breve el Tram pueda llegar a nuestras playas".

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE CASTELLÓN

COPE CASTELLÓN

En Directo COPE MÁS CASTELLÓN

COPE MÁS CASTELLÓN

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

10:00H | 31 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking