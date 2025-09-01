"No pararé hasta que el Tram llegue a la playa": la respuesta de la alcaldesa de Castellón al incumplimiento de la Generalitat Valenciana

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, abre el curso político en COPE y analiza la situación del Tram que todavía no ha llegado a la playa como se comprometió la Generalitat Valenciana

Desde enero la Generalitat Valenciana se ha comprometido públicamente y también en privado con el Ayuntamiento de Castellón para hacer posible que el Tram llegara a la playa de Castellón este verano, algo que por el momento no se ha cumplido.

Aquel día y en meses posteriores, la Generalitat insistió en que la línea 1 entre UJI y Grao se extendiera hasta la zona del aeroclub, en la playa de El Gurugú y así se lo hizo ver también al consistorio, o en una entrevista concedida ya el 9 de enero en los micrófonos de COPE el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus.

"Creo que sí, que lo vamos a cumplir y este verano va a poder llegar ese trazado hasta ahí. Era el compromiso que asumimos con el Ayuntamiento y con la alcaldesa; creo que vamos a llegar a tiempo y vamos a poder ir a la playa en Tram".

En COPE, la alcaldesa Begoña Carrasco insiste en que va a insistir para que el Tram llegue a las playas: "No doy por perdida esta causa, porque no pararé hasta que el Tram llegue a nuestras fantásticas playas".

Y detalla los problemas que se ha encontrado la red de electrificación y que confía en que pueda solucionarse pronto para que la línea 1 pueda ser una realidad hasta el Gurugú.

"Tenemos los vehículos, pero hemos tenido problemas con la electrificación. Tuvimos que hacer una subestación porque teníamos problemas donde se iba a ubicar y hemos tenido problemas también con Iberdrola y eso ha dificultado que hayamos llegado en tiempo y forma como nos comprometimos".

Aunque Carrasco apunta a que "yo no descarto que en breve el Tram pueda llegar a nuestras playas".