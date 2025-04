El principal pacto en la Comunitat Valenciana entre Partido Socialista y Compromís hace aguas: "Deslealtad"

Tensión entre dos socios de Gobierno. Compromís y Partido Socialista alcanzaron un pacto de Gobierno en julio del año pasado en Vila-real, asumiendo responsabilidades y concejalías ya en agosto de 2024 y ahora, solamente nueve meses después, Compromís reclama al PSPV la aprobación inmediata de los presupuestos. Incluso advierte que en noviembre ya estaba el trabajo listo para ser aprobado pero ha pasado casi medio año y eso no ha sido así.

Vila-real es la principal localidad de la Comunitat Valenciana donde ambas formaciones gobiernan en coalición. El pacto de la Llum de Tol, firmado a la orilla del río Mijares entre ambas formaciones, hace aguas y corre riesgo de naufragar.

Tal y como han dado a conocer en sendos comunicados, "Compromís per Vila-real lamenta que el presupuesto de 2025 aún no sea una realidad y considere que las explicaciones dadas por su socio de Gobierno, el PSPV-PSOE, no justifican su retraso".

Y añade que "constatamos que el mes de noviembre pasado ya se había completado el trabajo para cerrar las cuentas municipales del ejercicio 2025, con el objetivo de que estuviera aprobado y en vigor a inicio de años, una máxima que a día de hoy no se ha producido".

El Partido Socialista analizará la continuidad de Compromís

La respuesta por parte socialista ha llegado trece horas después con la petición de reunión urgente por el PSPV para evaluar el estado del pacto y valorar decisiones a adoptar y lamenta que no hay lealtad ni respeto por parte de su socio, con el que gobierna en la ciudad. Y concluye con que no se puede construir ningún proyecto compartido desde la deslealtad.

Silvia Gómez, secretaria general del PSPV-PSOE de Vila-real, lamenta "la falta de responsabilidad y la deslealtad demostradas por Compromís. Ante esta situación, el PSPV-PSOE solicitará la convocatoria de una reunión urgente entre las dos formaciones para analizar el estado del pacto de gobierno municipal y valorar las decisiones a tomar a partir de ahora".

Añade que "la lealtad y el respeto entre socios tiene que ser una línea roja que no se puede traspasar, como lamentablemente hemos visto de manera continuada en los últimos meses, y en especial con este último comunicado. Es absolutamente irresponsable que Compromís pretenda atribuir al PSPV-PSOE la situación del presupuesto cuando conoce perfectamente, porque así se les ha explicado en reuniones con el personal técnico y económico del Ayuntamiento, cuáles son las causas reales del retraso".

Para los socialistas, "es una muestra más de deslealtad de las muchas que hemos tenido que ver en estos meses" y concluye que "no se puede construir ningún proyecto compartido desde la deslealtad. Pedimos a Compromís que actúe con responsabilidad, que deje de mirar para adentro del gobierno como si fuera la oposición, y que trabaje a nuestro lado para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía de Vila-real", ha finalizado Silvia Gómez.

Por estos motivos, la secretaria general solicitará una reunión urgente con Compromís por Vila-real para evaluar el estado del pacto de gobierno.