Óscar Cano sobre el ascenso en el Partidazo de COPE: ""Ha sido muy bonito, muy exigente y muy intenso"

En los micrófonos de el Partidazo de COPE ha sido protagonista el entrenador del CD Castellón, Óscar Cano, quien ha analizado y celebrado el ascenso conseguido este domingo por su equipo a Segunda división tras vencer (1-0) con gol de Juanto Ortuño a la UE Cornellà.

Cano ha puesto en valor el éxito conseguido tras año y medio en un banquillo que cogió con el equipo con pie y medio en Tercera división y que ahora ha situado en el fútbol profesional.

https://www.cope.es/programas/el-partidazo-de-cope/audios/felicitamos-los-entrenadores-sabadell-castellon-tras-ascenso-laliga-smartbank-20200727_1177171

Un ascenso "especial por la complejidad y, porque aunque ya había entrenado en Segunda división A, si que es verdad que conseguir llegar a Segunda A por méritos propios, entrenado al equipo que asciende... tiene un componente especial".

El entrenador granadino se ha mostrado "cansado porque ha sido un año muy largo, con mucha competencia", enfatizando Cano en que "veníamos de una situación muy estresante, de salvarnos en la última jornada", tras conseguir la permanencia la temporada 2018/19 en el último suspiro del campeonato.

El presentador de el Partidazo de COPE, Joseba Larrañaga, le ha preguntado al entrenador del CD Castellón por las vecs que ha visionado el encuentro ante el Cornellà y Cano ha reconocido que "para ser sinceros, sobre el minuto 25 o 27 me he quedado dormido en el avión que creo que hemos coincidido en el aeropuerto de Málaga con el Sabadell y el Barcelona. No podía más y me he quedado dormido porque han sido muchos días de mucha tensión".

Además, eso si, ha reconocido que el esfuerzo durante estas semanas ha valido la pena: "Ha sido muy bonito, muy exigente y muy intenso, pero que por suerte ha acabado bien".

Óscar Cano también ha analizado sus inicios como técnico, recordando que "estaba jugando en Tercera división y me picó el gusanillo". Señala a Juanma Lillo como su referente. "Hay un antes y un después de conocerle. No solo a él sino a personas que a través de él voy conociendo: Pep -Guardiola-, Paco Seirulo... mucha gente de es eperfil con la que tengo una gran amistad o el propio Xavi Hernández". Y ha señalado al Barcelona de Guardiola como el mejor equipo al que ha visto jugar.

También ha destacado que "en España hay un muy buen nivel de entrenadores" e incluso que en Segunda B "hay grandes profesionales y muy inteligentes".

Por último al ser cuestionado por tres futbolistas de Primera división que ficharía serían "Leo -Messi- porque nos mantendríamos mucho tiempo en el cargo; Benzema y si pudiera ir a Japón a por él, Andrés Iniesta, porque para mí es el mejor", concluye.