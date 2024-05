Nules denuncia chantaje de Costas para mantener la bandera azul en la playa de Les Marines

Ayer conocíamos las playas que lograban la Bandera Azul en este 2024. Serán de nuevo 32 en nuestra provincia, pero con un cambio. La recupera Torrenostra de Torreblanca pero la pierde Les Marines de Nules, por lo que la localidad deja de tener este distintivo.





Una retirada que eso sí esconde polémica. Lo ha denunciado el alcalde de la localidad, David García, apuntando a un intento de chantaje de la Dirección Territorial de Costas para retirar el muro que protege las Casetas de la primera línea de playa.





Aviso para la retirada de la escollera

Concretamente, y según ha explicado en COPE, “el escrito que nos hacen llegar ayer desde banderas azules y dice textualmente “Se trata del incumplimiento del Criterio Bandera Azul referido a la Ley de Costas: ocupaciones sin título (escollera)”. No es que sea una interpretación. Tampoco nos ha sorprendido porque hace un mes estuvimos visitando con Costas las obras en la playa y ya nos advirtieron que habría un informe desfavorable por ello”.

Una diatriba entre el reconocimiento a la playa y la protección de sus icónicas y centenarias edificaciones con las que no dudó García: “Es un chantaje que nos hacían, pero lo tenemos claro desde el ayuntamiento de Nules. Si tenemos que elegir entre bandera azul y escollera para proteger a nuestros vecinos, ya te puedo decir por dónde se pueden poner la bandera”.

Obras de regeneración finalizadas

Se va a dar además la circunstancia extraña que la playa de Les Marines pierde este distintivo, con el que contaba desde 2019, en la temporada veraniega donde han finalizado los trabajos de regeneración costera.





Un hecho que para el alcalde de Nules resulta “paradójico, ya que el verano que mejor vamos a tener la playa, ya que va a tener más espacio y servicios, pero no va a tener bandera azul. Pero la bandera azul no deja de ser un trozo de tela, y eso no te da mejores servicios, sino que lo hace el ayuntamiento con inversión y servicios propios. Lo tenemos claro, no vamos a entrar a un chantaje que llevan haciéndolo desde hace muchísimas décadas, que se creen por encima de la ley, y no nos van a amedrentar”.