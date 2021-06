La nueva promoción de profesores de la CEU de Castellón, con un padrino de "Champions"

Manu Trigueros, futbolista del Villarreal CF y graduado en Educación Primaria por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón, ha sido el padrino de la séptima y octava promociones de maestros formados en esta entidad educativa, que han recibido sus becas de graduación este fin de semana en un acto académico celebrado en el Paraninfo de la CEU UCH.

“Recordad los cinco términos imprescindibles que os deben acompañar a lo largo de vuestra vida profesional: vocación, esfuerzo, formación responsabilidad y valores. Si, además, añadimos la experiencia que iréis adquiriendo, seréis maestros a nivel Champions, como el Villarreal este año”, ha afirmado el centrocampista del flamante campeón de la Europa League al dirigirse a los nuevos graduados en Educación Infantil y Educación Primaria del CEU de Castellón.

A lo largo de su intervención, el talaverano, que ha tenido palabras de agradecimiento y homenaje a sus padres, ambos maestros, ha comparado en numerosas ocasiones las carreras profesionales de los docentes y los deportistas.

“Todo profesional tiene un primer día en que inició su actividad y llevaba la ‘ele’ puesta en la espalda. Todavía recuerdo mi debut en primera división, un partido fuera de casa contra el Almería. Estaba nervioso, pero sabía que estaba preparado y que era mi momento. Acabamos ganando el partido y estaba eufórico, pero ya no por el resultado sino porque había dedicado y enfocado toda mi vida para vivir ese momento. Ese día para vosotros es hoy, y eso tiene un nombre, vocación”, ha asegurado Trigueros.

“Tiene que entusiasmarte lo que haces, tienes que amar tu profesión, y tener la predisposición de afrontar el día a día dejándolo todo sobre el terreno de juego; en vuestro caso, las aulas. Y esos primeros partidos, esas clases, hay que prepararlos a conciencia. Nada debe ser fruto de la casualidad o de la improvisación, porque el éxito no es algo que se da, sino algo que se conquista”, ha afirmado. “Con esfuerzo y sacrificio, uno puede conseguir lo que se proponga y enfrentarse sin temor y a pecho descubierto a lo que le echen: ya sea al Madrid en el Bernabéu, en un duelo contra Messi o en un aula de 25 niños en mayo después del recreo”, ha continuado el futbolista y antiguo alumno del CEU, con el humor y la cercanía que ha mostrado a los nuevos maestros a lo largo de todo su discurso.

Manu Trigueros ha animado a los nuevos docentes a confiar en sí mismos: “Tened presente que no estáis solos cuando os ataque la inseguridad del novel. Primero, porque llevamos una excelente formación de base, con unos profesores top, cualificadísimos, que nos han transmitido unos conocimientos muy completos. Y, segundo, porque el CEU es una gran familia y nunca dejaremos de pertenecer a este entorno universitario al que siempre podremos acudir si tenemos alguna duda o problema”, ha recordado.

El futbolista también ha recordado a los recién graduados la importancia del reciclaje permanente. “El que no se mueve, no avanza, y al que no avanza… le van adelantando por la derecha y sin preguntar”, ha advertido el centrocampista.

La responsabilidad del maestro ha sido otra de las claves de su discurso. “Se es maestro 24 horas al día los 365 días del año”, ha afirmado el antiguo alumno del CEU, para quien los docentes “formamos parte de una cadena mágica, la del conocimiento”, en la que, ha destacado, los valores constituyen un eslabón muy importante.

El acto de graduación de los nuevos maestros del CEU de Castellón, ha sido presidido por el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad, Elías Durán de Porras y ha contado con las intervenciones del director del campus de Castellón, José María Mira de Orduña, y de las estudiantes Karen Umaña, Cristina Martín-Pozuelo, Ruth Manrique y Sofía López y Sara Fernández, en representación de sus compañeros.

Como nota anecdótica, el CEU ha impuesto simbólicamente la beca de graduado en Educación Primaria a Manu Trigueros, distinción que no pudo recibir en su día al hallarse inmerso en la pretemporada.





Nuevas promociones de sanitarios

El pasado mes de mayo de graduaron la décima y undécima promociones de enfermeros y la quinta y sexta de médicos formados en el CEU de Castellón.

Los estudiantes de Enfermería fueron amadrinados por Luisa Gutiérrez Valverde, Adjunta de enfermería, responsable de Docencia y responsable de Igualdad del departamento de Salud de Sagunto. Los estudiantes estuvieron representados por sus compañeras Nadia Honrado y Jessica Vanessa Benítez.

En el acto de imposición de becas a los nuevos médicos por el CEU, ejercieron como padrinos los doctores Antonio Lorenzo Piqueras, Jefe de estudios de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Castellón, y David Blasco Asensio, Subdirector médico del Departamento de Salud de Vinaròs. En nombre de los alumnos tomaron la palabra Paula Roncal y Javier Larazabalbeitia.

Ambas ceremonias fueron presididas por la decana de Ciencias de la Salud de la CEU UCH, Verónica Veses y contaron con la intervención del director del CEU de Castellón, José María Mira de Orduña.

Debido a la pandemia, los estudiantes a los que correspondía graduarse el pasado curso han celebrado este año su acto de graduación en una ceremonia compartida con los estudiantes que acaban de concluir sus estudios universitarios. Los actos de imposición de becas se han celebrado en un formato reducido, con la asistencia limitada a estudiantes, padrinos y profesores, y retransmisión en directo para las familias en el Paraninfo de la CEU UCH en Alfara.