"Muchos negocios nunca más van a abrir la puerta" alertan los empresarios ante el confinamiento

La Cámara de Comercio de Castellón cumple 120 años este miércoles y lo hace en una situación inimaginable hace un año. Su presidenta, Dolores Guillamón, ha querido hoy recordar cuando en el inicio de la pandemia avisaba, en una entrevista en COPE, que muchas personas pasarían hambre. Ese punto, desgraciadamente, dice Guillamón que está cerca.

"Mucha gente me tachó de catastrofista. Dije: O nos morimos de virus o nos morimos de hambre", y lamenta Guillamón que "esa situación no te digo que ha llegado pero casi". Y es que advierte que "hay gente que lo están pasando mal no, lo siguiente; hay sectores que están agonizando no, lo siguiente; hay instituciones que ni siquiera pueden colaborar porque ya no tienen...".

Insiste Dolores Guillamón en que muchos negocios se van a ver abocados al cierre sin posibilidad de comer a miles de familias de las que dependen y principalmente los sectores de la hostelería y el turismo.

"Llegará un momento que es que como no nos llegue maná del cielo, no sé qué vamos a comer. Aquí hay muchos negocios que nunca máas van a volver a abrir la puerta porque no pueden".

Reconoce la presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón la dificultad para adoptar las decisiones por parte de los gobiernos pero "están tomando medidas, para mi totalmente insuficientes, como son los ERTEs".

También reclama otras que considera "son más imperiosas como no tener que pagar los impuestos", por ejemplo las cuotas de autónomos o "facilitar al pequeño comercio".

Pide "sentido común"

Dolores Guillamón también reclama a la ciudadanís mayor responsabilidad ante unas medidas que considera llegan tarde y que se deberían haber adoptado antes de Navidad.

Y es que la solución, además de en la vacunación, "pasa por el sentido común de la gente".