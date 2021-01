La Generalitat Valenciana incrementará más las restricciones y prohibirá las reuniones de no convivientes

La Comunidad Valenciana se encuentra en proceso de confinamiento después de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunciara que este jueves cierra la hostelería y las instalaciones deportivas, incluidos los gimnasio, mientras que los comercios no esenciales deberán cerrar a las 18:00 horas.

Además, se le ha solicitado al Gobierno que apruebe adelantar el toque de queda a las 20:00 horas. Una vez el ejecutivo regule esta petición modificando el Real Decreto del Estado de Alarma, el ejecutivo valenciano también impedirá los encuentros en viviendas particulares de personas que no convivan.

Este confinamiento, que Puig cataloga como semiconfinamiento, solo permitirá las reuniones de "grupos de convivientes, con excepciones d crianza o cuidados, personas que viven solas y parejas no convivientes" tal y como ha desvelado en Twitter la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra.

La interdepartamental ha acordado limitar las reuniones a grupos de convivientes, con excepciones d crianza o cuidados, personas que viven solas y parejas no convivientes. Se regulará por Decreto del President una vez se sepa si también se puede avanzar el confinamiento nocturno. — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) January 19, 2021

La hostelería en pie de guerra

Desde Ashocas, la Asociación Hostelera de Castellón, su presidente Álvaro Amores, lamenta que el cierre de la hostelería es "la crónica de una muerte anunciada, acaban de cargarse al sector”.

“Vamos a elevar el tono de la protesta, ya no tenemos mucho más que perder, llegaremos donde haga falta, hay gente que ya no tiene nada están a punto de perder su vivienda, apenas tiene para comer y están dispuestos a lo que sea, por lo tanto mantendremos la protesta cada semana, y si es necesario acamparemos hasta que se tomen enserio nuestras reivindicaciones ya no aguantamos más".

Protestas

Este miércoles se producirá la primera de las movilizaciones del sector hostelero para reclamar ayudas ante la situación que están sufriendo. Una protesta que ya estaba prevista antes del confinamiento decretado ayer por la Generalitat que entrará en vigor este jueves. Tiene lugar frente a la subdelegación del Gobierno en la capital a partir de las 12 y media y está convocada por la Asociación de Hostelería y Turismo, Ashotur.

Y para mañana jueves la Asociación Hostelera de Castellón, Ashocas, convoca otras a las 6 y media de la tarde que se desarrollará en coches.