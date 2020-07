Dolores Guillamón sobre los comercios de Castellón: “A quien no mate el virus le matará el hambre”

La presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, Dolores Guillamón, ha analizado la situación económica provincial y las perspectivas de futuro, que afectan a los comercios castellonenses, en una entrevista con el Real Casino Antiguo de Castellón.

Guillamón se ha mostrado pesimista ante las condiciones actuales, y tras reconocer que se equivocaba pensando que en verano se experimentaría una recuperación, ha lamentado la tardía desescalada que afecta negativamente al turismo: “En Castellón hay 3 hoteles abiertos y mañana abren 2 más. Se ha perdido la temporada de julio y también la estival. Esto quiere decir que el verano lo hemos ‘chapado’. La campaña ya se ha perdido y el pequeño comercio va arrastrado por el turismo. A quien no mate el virus, le matará el hambre”.

En esta línea, la presidenta prevé unas consecuencias alarmantes: “Estoy convencida de que, por desgracia, habrá comercios que cerrarán la puerta y no volverán a abrir, va a ser una sangría de falta de puestos de trabajo”.

Entre los factores que han pasado factura a los negocios, la máxima responsable de la Cámara ha apuntado que la ausencia de digitalización ha sido importante: “El pequeño comercio se ha visto perjudicado por las ventas por internet. Muchos no estaban preparados”. Sin embargo, asegura que no es determinante: “No todo está en la digitalización, el cliente es muy variable y se necesita una especialización. Por ejemplo, a mí me encanta ir a un comercio y tener un trato de tú a tú. No me vale con ser los mejores en la digitalización, no debe ser primordial”.

En cuanto a las perspectivas futuras, Guillamón ha trasladado un mensaje esperanzador de cara a la recuperación del mercado: “Castellón tiene un futuro turístico bestial porque es virgen totalmente. Esto es un antes y un después, los gustos van a cambiar, ahora los clientes quieren sentirse seguros y buscan la diferenciación. Vamos a aprovechar que todavía no tenemos algunas cosas para adaptarnos a sus necesidades”.

Asimismo, respecto a la contribución de la administración pública a la transición a la ‘nueva normalidad’, la presidenta ha considerado insuficientes las medidas tomadas: “Entiendo que se están esforzando porque han visto el desastre que se viene encima, pero no me vale que se de una subvención para una empresa pequeña. También hay que ayudar con otras cosas, llevarles de la mano. No sirve de nada darle a un empresario 300 euros si luego tiene que pagar unos impuestos desmesurados. Se pueden suprimir algunos de ellos”.