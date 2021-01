Juan Carlos Garrido ya es entrenador del CD Castellón

Juan Carlos Garrido regresa a tierras de la Plana para ser el nuevo entrenador de un CD Castellón que busca la permanencia en Segunda división.

Garrido, que firma hasta final de temporada, creció en el Villarreal donde llegó a entrenar a sus dos filiales, el CD Onda y el Villarreal “B”, hasta dar el salto al primer equipo amarillo.

También ha entrenado en el Club Brujas, Real Betis Balompié, Al-Ahly de Egipto, Al-Ettifaq de Arabia Saudí, Raja Casablanca de Marruecos y Étoile du Sahel de Túnez.

Siete años después Garrido regresa al fútbol español donde buscará conseguir con el CD Castellón salvar la categoría. Los albinegros son penúltimos a 1 punto de la permanencia.

Con Garrido regresan a las disciplina albinegra dos ex futbolistas orelluts: El ex portero Xavi Oliva y el ex centrocampista Mario Rosas, forman parte del equipo de trabajo del entrenador valenciano. Oliva fue guardameta del Castellón entre las temporadas 2002/03 y 2008/09 y coincidió con Mario en el vestuario en las campañas 2005/06 y 2008/09.

La incorporación de Garrido no es del agrado completo de la afición de Castalia y han sido numerosos los seguidores que a través de las redes sociales han mostrado su disconformidad con la decisión del director general, Jordi Bruixola.