Vila-real justifica el retraso en el pago a proveedores

El portavoz del equipo de gobierno de Vila-real, Javier Serralvo, ha salido al paso de las críticas de PP y Ciudadanos ante algunos retrasos en el pago de facturas registrados en los últimos tiempos. “Ante todo, pedimos disculpas a los proveedores que no cobran las facturas cuando nos gustaría y cuando debería ser”, explica y asegura que “nos gustaría que se cobrara lo antes posible”.

No obstante, Serralvo, que lamenta esta situación, señala que “hay dos formas de hacer las cosas: como el PP hacía durante su mandato o como se está haciendo ahora”. “Hay cosas que no nos gustan, y tampoco a las empresas, pero les aseguro que es la única forma de hacerlo bien, conforme a la legalidad y con el máximo respeto a cada euro de los vecinos”, señala. Tal y como ha explicado, hasta el 2012, las facturas entraban al Ayuntamiento por distintas vías y cada concejal decidía cuándo las pagaba. “Por eso, al entrar en 2011 encontramos facturas pendientes acumuladas en los cajones, con un importe que llegaba hasta los nueve millones de euros”, afirma.

Sin embargo, a partir del 2012 se estableció una nueva fórmula para que todas las facturas siguiesen el mismo cauce, a través del Registro en Atención y Trámites. “Tenemos un sistema claro, con las cuentas claras, porque el dinero público es sagrado”, indica, al tiempo que desglosa el estricto protocolo que sigue una factura después de su entrega. “En primer lugar va al departamento correspondiente y debe darle el visto bueno un técnico que acredite que los trabajos se han realizado y el propio concejal del área. Después pasa por la Intervención municipal, que es quien acaba de revisar que está todo correcto y finalmente, si todo está bien, se da el visto bueno a Tesorería para que pague”, explica.

Asimismo, critica que han sido PP y Ciudadanos quienes han creado nuevas leyes y mayor burocracia para que haya controles, “algo que no nos parece mal, porque el dinero público debe estar controlado, pero es curioso que en años de bonanza no se preocuparan de nada de esto, cuando en este Ayuntamiento había un descontrol en el gasto brutal”.

Por otro lado, Serralvo también apunta a la falta de personal que “en ocasiones provoca que el filtro del control legal tarde más en aplicarse, pero no nos lo vamos a saltar bajo ningún concepto, por muchas críticas y presión que ejerza la oposición”.

Además, el edil ha recordado que “por si fuera poco, en 2014 y 2018 se crearon nuevas leyes que complicaban todavía más la gestión y también la contratación de empresas locales, que están en nuestra filosofía de base”. “En cualquier caso: las cosas se pueden hacer de manera legal o ilegal y la nuestra, por largos que sean los trámites, va a ser siempre la primera”, manifiesta. De hecho, tal y como apunta, en lo que va de 2019, se han hecho transferencias por más de tres millones de euros, “lo que significa que se va pagando, pero no al ritmo que nos gustaría, ya que son cuestiones que no dependen únicamente del concejal. El dinero no está en el bolsillo de nadie, no todo es tan fácil como parece, igual que hacer un presupuesto con sentencias que llegan por sorpresa cada año”.

En otro orden de cosas, Serralvo ha salido al paso de las críticas del PP sobre la renuncia del Ayuntamiento a ejecutar uno de los cuatro proyectos de mejora de polígonos industriales, el del área de Miralcamp, al no contar con el visto bueno de todos los propietarios de los terrenos. “Nosotros no entramos como hacía el PP, sin el consentimiento de los dueños”, asegura. “Si tenemos el acuerdo de todo el mundo, perfecto, si no, más vale aparcar los proyectos, esperar y hacer las cosas lentas pero con seguridad y lo hemos demostrado toda la legislatura”, añade, “así se ahorran muchos procesos judiciales y sentencias millonarias a las arcas públicas”, concluye.