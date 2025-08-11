La Guardia Civil localiza al autor de un sabotaje en la vía del tren entre Castellón y Valencia

La Guardia Civil da con el autor de un sabotaje ferroviario en Castellón. El investigado, un hombre, colocó una piedra de grandes dimensiones y una traviesa de madera en la vía férrea entre las localidades castellonenses de Xilxes y la Llosa, que aunque no hubo riesgo de descarrilamiento sí afectó con retrasos al servicio de Cercanías que cubre la línea entre Castellón y Valencia.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 4 de agosto de 2025. Según la denuncia presentada por un representante de ADIF, en la vía se colocó una piedra sobre la que pasó un tren sin ocasionar riesgo de descarrilamiento. Asimismo, se depositó una traviesa de madera sobre la línea, lo que provocó un retraso de aproximadamente cinco minutos en el servicio ferroviario.

Las diligencias que fueron iniciadas por la Policía Local del municipio y posteriormente traspasadas a la Guardia Civil se recogían la manifestación de varios testigos. Uno de ellos identificó al investigado como la persona que se encontraba dentro del recinto vallado de las vías férreas en el momento de los hechos.

La investigación que está siendo llevada por componentes del Puesto de la Guardia Civil de Almenara sigue su curso para esclarecer completamente las circunstancias y determinar las responsabilidades penales correspondientes.