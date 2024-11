La Guardia Civil aumenta la presencia en los campos ante el inicio de la campaña citrícola

Todo sabemos que, ante un delito, la investigación de las fuerzas de seguridad es vital. Para ello, eso sí, es necesario que se dé a conocer este delito. Nos lo ha explicado de manera directa Antonio Negreiro, jefe del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Castellón: "La denuncia es importantísima para nosotros, sobre todo para tener conocimiento de dónde suceden los hechos y cómo suceden. Si la denuncia no llega al Equipo ROCA o a la Guardia Civil, nosotros no podemos actuar, no podemos mandar medios, no podemos mandar gente. Por ello, se solicita desde aquí que interponga la denuncia. Es muy importante para nosotros esa denuncia que nos llegue para poder trabajar y saber cómo se está cometiendo el hecho delictivo y poder esclarecer ese delito, llegar hasta el final de él".

Un trabajo más que necesario y que da resultados. Por ejemplo, esta pasada semana en Borriol, cuando han podido recuperar un camión lleno de productos azulejeros de una persona que denunció. El responsable de la empresa Gres Babiloni lo ha explicado en sus redes sociales de manera clara: "El lunes descubrí que me entraron a robar varias veces. Estuve dudando de poner la denuncia pero al final la puse. He podido recuperar casi todo el material que me han robado. Y es que ellos me dicen que si no hay denuncia para ellos no hay robo".

En este caso, el agradecimiento se centra en el Equipo ROCA, dedicado a la investigación de hechos delictivos en el sector agrario. Un trabajo que ahora refuerzan ante el inicio de la campaña citrícola, como nos ha explicado Negreiro: "Estamos todo el año operativos en temas de robos agrícolas y ganaderos en el campo y vigilamos las campañas. En este caso incrementamos las vigilancias en la campaña de la naranja. Estamos en continua investigación y en prevención sobre los hechos delictivos que se vayan produciendo a lo largo de ella".

Un trabajo que no sólo se centra en los campos, sino también en los almacenes. Porque los delitos en el campo no sólo son de robos, sino también de la venta de esta fruta robada. Para ello, el jefe del Equipo ROCA nos ha recordado que "nosotros nos dedicamos desde las almazaras y almacenes a controlar el documento DATA, que es un documento de trazabilidad agraria en la Comunidad Valenciana y que se expide desde la salida de la explotación hasta la llegada a la almazara o al almacén. Ese documento comprobamos que esté bien cubierto, que no esté falsificado. Nos hemos encontrado con falsificaciones del mismo en el cual, una vez dicen que venden naranja, comprobamos el campo y es un campo de algarrobos. Entonces tenemos que proceder a la aprehensión del producto".

Para este trabajo, eso sí, Negreiro recuerda que es vital el apoyo de los almacenes: "Queremos pedir desde aquí más apoyo a los almacenes y almazaras, sobre todo para que controlen ese documento y que no se aprehendan productos de procedencia ilícita, que comprueben bien la trazabilidad agraria de ese documento. Y si el mismo pueden ser naranjas sustraídas o no. Si son sustraídas, ya saben que nos pueden llamar a través del 112, a través del 062 o el teléfono del equipo ROCA".

Y junto a ello, otra preocupación importante en el campo es el robo en las instalaciones de riego, que generan importantes de daños al sector primario. Sobre esto se mantiene la vigilancia todo el año, y en algunas investigaciones con resultados positivos: "La semana pasada hemos intervenido en una operación grande. Se desarticuló un grupo criminal compuesto por 3 personas que se dedicaban al robo exclusivo de los pozos de riego, para posteriormente venderlo en las chatarrerías, bien clandestinas o en sitios clandestinos que receptan este tipo de cobre".