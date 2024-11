La Guardia Civil alerta ante el Black Friday y Cyber Monday: "Si es demasiado bueno como para ser real es falso"

Este próximo viernes 29 llega una fecha marcada para muchos compradores. Y es que es la cita anual, como previa a la campaña navideña, donde los precios sufren una bajada importante, y que supone poder comprar ese artículo que has estado siguiendo durante meses.

Nos referimos al Black Friday, esa cita que llegó desde Estados Unidos, donde es un clásico que último viernes de noviembre se conmemora esta cita que tiene lugar después del Día de Acción de Gracias. Y esta tradición ya no sólo lo esperan los compradores, sino también aquellos que buscan aprovecharse de ello.

Y es que esta cita, sumado al Cyber Monday que tendrá lugar el 2 de diciembre, es un foco para ciberestafas que puede conllevar el robos de datos personales y bancarios para cualquier inocente usuario. De cara a ello, el Equipo @rroba de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, encargada de la investigación y prevención de delitos en ciberdelincuencia, nos ha dado en COPE Castellón algunos consejos.

Nos los ha presentado José Reviriego, agente de esta unidad, que para comenzar ha sido claro y tajante: "son fechas que los precios de esos productos que llevamos durante meses esperando para comprar son más ventajosos. Si es demasiado bueno como para ser real es falso. Casi al cien por cien. Deberíamos comparar ese producto en diferentes plataformas online".

El agente nos pone un ejemplo gráfico para entender mejor la situación: "Voy a poner un ejemplo de unas zapatillas de deporte que queramos comprar. Prácticamente en todas las páginas, en todas las las tiendas y demás están a un precio similar, aunque sea el Black Friday. Llevamos 3 meses detrás de esas zapatillas que queremos comprarnos. Las introducimos en nuestro navegador, zapatillas marca tal y nos están bombardeando constantemente con la publicidad de las zapatillas de una tienda. Consultamos cualquier página web y enseguida nos salen los banners de publicidad de eso que nos queremos comprar. Eso son las famosas cookies. Cuando nosotros entramos a una página web y aceptamos los términos y condiciones, aceptamos los las cookies. Puedan lanzarnos publicidad, puedan hacer un estudio de mercado de lo que nos guste, las páginas que visitamos y esas empresas se aprovechan de ello. Cuando se acerca el Black Friday, fechas de este tipo, recibimos, por ejemplo, un banner, esa publicidad de esas zapatillas que probablemente sea falso, porque el ciberdelincuente lo sabe. Pinchamos ese banner y nos lanzamos directamente a comprar esas zapatillas. Rellenamos todos los datos que nos piden nuestro DNI, dirección, cuenta bancaria y nos encontramos en la mayoría de los casos en que ni recibimos el producto y hemos perdido el dinero. Ese es el problema".

¿qué hacer ante una estafa?

Ya vemos cómo actúan los estafadores, pero ¿Qué busca?. Reviriego nos apunta que no es sólo el dinero: "el ciberdelincuente busca, además de nuestro dinero, de esa estafa, la información y nuestros datos. La información es poder. Nuestros datos se pueden utilizar en muchas cosas que no son precisamente buenas".

De cara a evitarlo, el agente de la Guardia Civil también da otra clave: no fiarse de webs desconocidas y apostar por las más populares: "Recomiendo que se haga a través de plataformas de venta online confiables, que tengan cierta solvencia. Tienen plataformas de pago seguras al introducir nuestro número de tarjeta de crédito. La plataforma de pago está directamente en esa página, no nos redirige a otra página. No nos dice que pinchemos un enlace. Son plataformas que están incluidas dentro de esa página de compras. Es mucho más seguro".

Y, ¿qué ocurre si ya hemos caído en la trampa? Ahí hay una cuestión primordial, que es denunciar. Posteriormente, como nos indican desde la Benemérita, "es importante además de poner la denuncia, ponerse en contacto con su banco para anular o cancelar cualquier tipo de tarjeta, movimientos bancarios y demás. Es importante que presente la denuncia y que guarde las evidencias digitales, esos emails que ha recibido de confirmación de pago, esos pantallazos que puede guardar en su teléfono móvil, esas cabeceras técnicas de los emails que reciba, nos da información de la IP, de la localización de esa página web falsa, lo que llamamos evidencias digitales. Eso es lo que tiene que presentar cuando vaya a poner la denuncia".

Para finalizar, Reviriego nos recuerda que "el teléfono de la Guardia Civil, 062, siempre está a disposición del ciudadano, ante alguna duda que le pueda surgir en el ámbito cyber se pone en contacto con nosotros, con el equipo @rroba y le asesoramos en lo que necesite".