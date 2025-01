La Generalitat Valenciana califica el deslinde del Prat de Cabanes-Torreblanca: "Absurdo"

El Gobierno de España se quiere hacer con 10.000 metros de longitud del Prat de Cabanes-Torreblanca, un parque natural compuesto por una zona húmeda litoral, separada del mar por un cordón cantos rodados y que está gestionado por la Generalitat Valenciana, que se ve perjudicada por el deslinde anunciado por el ministerio de Transición Ecológica en el Boletín Oficial del Estado.

Para el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, no tiene ningún tipo de sentido esta medida, según reconoce en COPE: "Si ya en líneas generales lo que deslindes nos parecen medidas contraproducentes, en estos momentos en un entorno regresivo en nuestra costa, como tenemos en este caso en particular, es todavía más absurdo porque es un parque natural que nos interesa proteger".

El medio ambiente y la protección del paraje debería ser una prioridad para las administraciones. Por ello se cuestiona Martínez Mus "¿Y que nos interesa a todos? Protegerlo como está, como existe, no supone absolutamente ninguna mejora".

Y anuncia batalla legal para frenar el anuncio de la dirección general de Costas: "Si todos los deslindes los vamos a combatir, este especialmente, porque además nos compete como titulares del parque natural", para reconocer que la medida "no tiene ningún sentido".

Este es un primer deslinde al que le seguirá un segundo que pone en peligro las viviendas de decenas de propietarios en Torreblanca y en Torre la Sal (Cabanes). "Tiene una punta ese deslinde, una parte que también afecta a vecinos y, por supuesto, también lo vamos a combatir, también lo vamos a recurrir".

Gestión

Esta situación abre un interrogante muy importante. El parque natural está gestionado por el Gobierno valenciano, pero cuando se produzca el deslinde una parte del paraje podrá seguir siendo gestionado por la Generalitat pero otra parte se desconoce porque la titularidad pasará a Costas y nada se sabe de cómo se afrontará la gestión. "Si es una pregunta que yo he lanzado al aire varias veces ya y que como digo, no, no he obtenido respuesta".

Martínez Mus explica que "si ya de normal los deslindes en general me parecen medidas drásticas que hay que minimizar en cuanto tienen efectos colaterales, obviamente dañinos, como estamos viendo en Torre la Sal, en este caso además es absurdo. Es que no tiene absolutamente ningún sentido".

La pregunta a quién asumirá la gestión no tiene respuesta en estos momentos: "Yo dudo mucho que la demarcación de costas se haya planteado cómo gestionar un parque natural, no entero; sino un trozo. Esto es un sinsentido que no tiene más motivo que una fijación de alguien en Madrid por hacer algo que no es solo injusto, es que tiene un parte de absurdo que es difícil de entender y de explicar. Y es una explicación que todavía no he conseguido obtener tampoco".

Vía legal

Ante esta situación, el conseller Vicente Martínez Mus anuncia que la Generalitat presentará recurso ante el anuncio del deslinde y, en caso de no prosperar, también se iniciarán actuaciones judiciales. "Impugnarlo, vía administrativa, discutirlo y si procede, esperemos que no, pues llegará hasta donde tengamos que llegar, vía contenciosa o como ya lleguemos...".

Una Generalitat Valenciana que se ve gravemente perjudicada "por interés propio, porque entendemos que el patrimonio de los valencianos, en este caso el patrimonio natural, tiene también que estar defendido y a quien nos toca hacerlos a nosotros".