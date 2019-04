Garrido asume la gestión deportiva del Castellón y está convencido de conseguir la permanencia

El máximo accionista del CD Castellón, José Miguel Garrido, ha analizado en un encuentro con los medios de comunicación el momento que vive el club y donde ha atendido a la Cadena COPE y donde ha asegurado que "el Castellón no va a descender”.

El dirigente orellut ha destacado “la actitud de los jugadores ha sido siempre buena y eso es lo que me da confianza, convencimiento, de que el Castellón salvará la categoría”. Ve en los partidos ante Alcoyano, Ejea, Sabadell, Peralada y Conquense, los que decidirán la permanencia, destacando que “dos son en casa y es el pilar donde asentemos la permanencia del equipo”.

En lo que se refiere a la planificación deportiva el club ha decidido que sea el propio Garrido el que asuma mayor poder, en detrimento de Juan Guerrero, director deportivo hasta el momento: “La responsabilidad de la parcela deportiva la voy a tomar yo directamente. Voy a ser el responsable directo”, por lo que “Guerrero pasará a desarrollar otras funciones dentro de nuestro organigrama”.

En cuanto al futuro de Ángel Dealbert, secretario técnico del Castellón, está meditando su continuidad, con lo que abandonaría el club, tal y como confirma Garrido: “Ángel está en su casa. Es comprensible que cada uno tenga sus ambiciones profesionales; tiene que desarrollarla”, a lo que añade que “lo que decida... encantado de que continúe haciendo la labor que venía desarrollando, pero profesionalmente cada uno tiene que tomar el camino que tome”.

Garrido ya ha superado su primer año al frente del Castellón y analiza la salud económica de la entidad: “El año pasado, en marzo, tenía una situación muy crítica con una deuda que habría eliminado el club. Entramos aquí y solucionamos eso poniendo dinero; en verano tuvimos el hallazgo de los 325.000 euros que había que pagarle a la Federación; el no alcanzar el play off este año tiene un efecto sobre las cuentas del club y el compromiso del grupo que yo controlo o dirijo es que a final de año el ejercicio no podrá acumular más deuda porque se tendrá que cubrir con aportaciones de los socios” accionistas.

De cara al futuro, el máximo accionista del Castellón quiere llevar “a este club al fútbol profesional”, marcándose un plazo “de entre tres y cinco años”, aunque “lo vamos a intentar cada año. Cada año vamos a hacer un proyecto para intentar conseguir subir de categoría”. Por ello, recuerda que “el Castellón en Segunda división “B” es deficitario”.