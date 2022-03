La Fundació Caixa Castelló diseña su Gaiata con placas solares

Cuando en Castellón se habla de una gaiata singular es inevitable recordar la de la Fundació Caixa Castelló. Fue a principios de 1952, y con motivo del VII centenario de la fundación de la ciudad, cuando el escultor castellonense Juan Adsuara recibió el encargo de la entonces Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón para la ejecución de una gaiata. De carácter marcadamente clasicista aúna la perfección armónica de luz y estética, de simbología y tradición y desde entonces, esta gaiata, verdaderamente monumental, con figuras de amorcillos en maderas nobles, alegorías del ahorro y sus vasos de cristal de colores, sigue aportando a las fiestas un señalado símbolo.

Once jóvenes vestidos con el traje de “saragüells” que tiran de la gaiata representan al gremio agrícola de los labradores y a los primeros moradores de La Plana. Delante, la grupa, porta el farol que abre el camino. Pero no menos significativa es la estampa de “les xiquetes del meneo”, una figura que se remonta en su simbolismo al origen de la fundación de Castellón. La costumbre dice que los hijos más pequeños de las familias de los pobladores del Castillo Viejo iban atados a los bastones de los padres con cuerdas para no perderse durante el viaje. En la actualidad lo rememoramos a través de la figura de “les xiquetes del meneo”, una tradición recuperada a finales de los años sesenta del siglo XX. Sin embargo, en la gaiata de la Fundación Caja Castellón y desde entonces, cada año niñas de no más de cuatro años, vestidas de organdí y tul blanco mueven el cuerpo con los brazos de cántaro manteniendo viva la tradición.





COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

Para este año, como novedad, se ha ampliado a doce niñas para satisfacer la enorme demanda de participación. Además, se ha instalado suministro eléctrico fotovoltaico, evitando la utilización de generadores contaminantes y ruidosos. De este modo, la gaiata tendrá una potencia de 5.000 watios generados con energía renovable eliminando la utilización de combustibles de origen fósil, como la gasolina o el gasóleo, evitando la emisión de los más de 100 kg de CO2 que causaría un generador de combustible fósil.





INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Para llevar a cabo este proyecto se utilizarán 12 placas solares de 450 W, un inversor híbrido de 5 kW y 21,6 kWh de energía solar fotovoltaica almacenados en baterías de litio de última generación. El proyecto ha sido diseñado conjuntamente por la Fundación Caixa Castelló, bajo la supervisión de Juan Antonio Llopis Nicolau y Heliotec, empresa castellonense especialista en proyectos de energías renovables.