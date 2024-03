"El fuego para concienciar sobre el fuego": así luce la falla por el incendio del Alto Mijares

Ya hablamos el pasado mes de noviembre con el artista y diseñador Dani Salvador, después que la Falla Pérez Galdós - Calixto III de Valencia aprobara su boceto para el monumento infantil dedicado al incendio ocurrido hace casi un año en Villanueva de Viver y que arrasó miles de héctareas en el Alto Mijares, así como obligó a desalojar durante días a habitantes de varias poblaciones.

Lo que entonces era una muestra sobre papel está siendo una realidad, hasta mañana a las 20 horas, cuando se realiza la cremà de esta falla.

Hoy hemos vuelto a hablar en COPE con Salvador, natural de Montán, que nos ha destacado que la recepción está siendo "muy buena, a la comisión le ha encantado y están muy contentos. Desde el día 15 no hemos dejado de recibir visitas de gente de los pueblos afectados. Vino el alcalde de Olba, el de Montán y viene gente de estos pueblos, que busca el cartel de su pueblo y se han la foto con la falla. La acogida está siendo muy buena".





Vecinos agradecidos

Unos vecinos que le dan las gracias al propio artista por este recuerdo en el epicentro festero durante estos días: "Todos me dicen que muchas gracias por acordarte, que lo pasamos muy mal hace un año y cuando les digo que soy de Montán pues me dicen que he tenido muy buen idea".





El diseño

Pero, ¿qué es lo que muestra finalmente la falla? En su momento conocimos la idea, y la realidad nos la ha contado Salvador: "La Falla está partida, por un lado están los árboles con diversos colores, uno en rosa que puede ser un almendro en flor, 2 verdes y uno en rojo porque hay uno que cada vez que voy al monte lo veo y siempre tiene las flores rojas. Desde ahí está el fuego devorando todo, en esa parte del suelo hemos puesto corteza para separar del césped. Icluso alrededor del fuego hemos puesto ramas quemadas del incendio. En la zona del bosque hay niñas jugando con los pajaritos y colocando casas-nido, en la zona media hay un jabalí huyendo o una ardilla sobre un árbol mirando el fuego asustada, y luego también un bombero en el camión intentando apagar el incendio y luego otro con una hacha haciendo un cortafuegos".





Dicotomía fallera

Pero ahora se acerca la cremà, un evento muy esperado en todas las Fallas, pero que en un monumento que justamente busca concienciar contra el problema del fuego en forma de incendio forestal crea una curiosa dicotomía.

Un hecho que también nos ha resltado su creador: "Es una cosa que hablamos con la comisión, vamos a quemar lo quemado. Los troncos donde están los nombres de los pueblos son de mi monte que sufrió el incendio. Es como una dicotomía. Las Fallas son sátira y crítica y lo que se pone es para que se lleve lo malo. Que cuando se la lleve el fuego sea para bien y que sea algo que no vuelva a ocurrir".

De momento, la opción de acercarse a ver esta "Un descuit i el bosc s'esfuma" sigue estando posible.