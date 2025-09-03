Formación ante la okupación para policías y vecinos de un pueblo de Castellón

El Ayuntamiento de Almassora ha organizado las I Jornadas Antiokupación que tendrán lugar el miércoles 24 de septiembre en la Casa de la Cultura. La concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira, ha explicado que el objetivo es avanzar en todas las acciones de las que se disponen para hacer frente a este problema que tanto preocupa a los vecinos, aunque ha insistido en la necesidad de un cambio legal para poder disponer de herramientas efectivas para resolver esta problemática que afecta a la convivencia ciudadana.

Por la mañana, de 09.00 a 14.00 horas, se impartirá un curso de experto en intervención policial con okupas dirigido a policías locales, mientras que, por la tarde, de 18.00 a 21.00 horas, habrá una mesa redonda y posterior debate con vecinos, donde intervendrán mandos policiales y mandos.

La inscripción es gratuita y puede realizarse a través del siguiente enlace: https://pelcv.gva.es/inscripciones-backoffice/frontal/publico/L012009-00000000/convocatorias/detalle/50505627151/

Ayuntamiento de Almassora La concejala de Seguridad de Almassora, Silvana Rovira, presenta las jornadas sobre okupación de viviendas

Esta convocatoria se celebra justo cuando se cumple un año de la puesta en funcionamiento de la Unidad Viogen, Mediación e Información Antiokupación. Se trata de una herramienta de asesoramiento que se suma a las labores policiales, dentro de su límite competencial, que se realizan en esta materia.

En concreto, esta unidad da servicio en la planta baja del Ayuntamiento todos los jueves, de 13.00 a 14.00 horas, y está abierta a cualquier vecino de Almassora que tenga alguna duda, cuestión o preocupación relacionada con este asunto.

“Necesitamos de manera urgente un cambio legislativo que permita el desalojo inmediato de aquellos que okupan de manera ilegal una vivienda, nuestra Policía Local trabaja de manera incansable por frenar todos aquellos intentos de okupación de los que se nos da aviso, por eso, es fundamental la colaboración ciudadana”, ha insistido Rovira.