Facua denuncia ante la Generalitat al FIB "por cláusulas abusivas"

FACUA Comunidad Valenciana ha denunciado ante el Servicio de Espectáculos y Establecimientos Públicos de la Presidencia de la Generalitat Valenciana a la organización promotora del Festival Internacional de Benicàssim 2023 por las cláusulas abusivas que impuso en el evento celebrado del 13 al 16 de julio en la provincia de Castellón.

"La promotora impidió el acceso con comidas y bebidas del exterior al recinto", explica Facua. Así lo manifestaron en la propia página web, donde la organización expuso que "se reserva el derecho de admisión" y se impediría la entrada de los asistentes con comida y bebida en el recinto musical.

En otro orden de cosas, "la organización no permitió el libre acceso a las instalaciones del festival". Por contra, "se impuso un nuevo pago en concepto de reacceso que, además, estaba condicionado a adquirir una pulsera cashless como método de pago, y a recargarla por adelantado, no permitiendo el pago en moneda de curso legal".

"El reacceso permite a los asistentes volver a entrar y salir del recinto de conciertos del Festival Internacional de Benicàssim tantas veces deseen durante los cuatro días del festival, del 13 al 16 de julio de 2023", citaban en la web del festival, y añadían "será imprescindible que dispongas de reacceso asociado a tu pulsera".





Cláusulas abusivas

Al margen de estas tres imposiciones (la entrada con comidas y bebidas del exterior, el cobro por reacceso al recinto y la obligación de adquirir una pulsera cashless como método de pago para las bebidas), FACUA Comunidad Valenciana ha denunciado también las condiciones que la promotora del Festival impuso a los asistentes para recuperar el saldo de la pulsera cashless.

Conforme a las quejas que la asociación ha recibido, "la organización dio una semana a los asistentes para solicitar el reembolso del saldo de su pulsera. Pero únicamente en los casos en los que el importe fuera superior a 3 euros se permitía el reembolso", con el abono de otros 3 euros extra en concepto de "gastos de gestión" por prestar el supuesto servicio de devolución.

La asociación ha recordado que "la actividad principal del Festival Internacional de Benicàssim no es la hostelería, pues no se corresponde con el Catálogo de Actividades de Hostelería y Restauración, sino la celebración de conciertos de música en directo, por lo que la prohibición de consumir comida y bebidas adquiridas fuera de este recinto no es necesaria para la correcta consecución de la actividad comercializada".

Además, FACUA Comunidad Valenciana advierte que "el acceso y el reacceso no interrumpe ni crea ningún tipo de molestia al espectáculo, ya que este no se prohíbe, si no que se limita exclusivamente a aquellos que pagan por dicho servicio. Esta imposición está ligada al hecho de que, si la entrada adquirida era para un sólo día, no permitían el reacceso, forzando a los asistentes a permanecer allí durante todo el espectáculo".





Tramitación de reclamaciones ante los abusos

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

FACUA Comunidad Valenciana llama a los afectados por estas cláusulas abusivas "a reclamar ante la promotora del Festival Internacional de Benicàssim", y recuerda que pueden acudir a la asociación para defender los derechos que les asisten como consumidores.

Al mismo tiempo, la asociación insta a las autoridades de consumo autonómicas "a abrir expedientes sancionadores por las infracciones que han sido denunciadas para salvaguardar los derechos de los usuarios".