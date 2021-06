Estudiantes de Magisterio del CEU refuerzan su formación ecológica junto a alumnos de Ingeniería chilenos

Estudiantes de tercer curso del Grado en Educación Primaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón y de segundo curso de Ingeniería en Construcción de la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile (UTEM) están compartiendo un proyecto de aprendizaje en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Se trata de un nuevo COIL (Collaborative Online International Learning), una metodología pionera de aprendizaje interactivo de creciente implantación en las universidades más internacionales del mundo y que el CEU ha introducido por primera vez en España de modo sistemático y escalable. A través de módulos y programas formativos en línea, esta iniciativa de virtual exchange permite que estudiantes de universidades de diferentes nacionalidades aborden un proyecto educativo conjunto sin salir del aula.

En este COIL del CEU y la UTEM, los jóvenes de ambos países, distribuidos en equipos multinacionales mediante conexión digital, trabajarán durante un mes sobre tres ODS contemplados en la Agenda 2030 de la ONU: el 3 (Salud y bienestar), el 7 (Energía asequible y no contaminante) y el 15 (Vida de ecosistemas terrestres). Un aprendizaje conjunto desde dos titulaciones y dos nacionalidades diferentes, con la vista puesta en su futuro ejercicio profesional.

Según afirma David Blanco, académico de la UTEM y coordinador del proyecto por parte de esta universidad, "hemos escogido abordar conceptos vinculados a la sostenibilidad, porque es un tema transversal y de actualidad, donde todos los alumnos, sean de la nacionalidad que sean y posean la titulación que posean, tienen un punto de vista al respecto. La discusión y puesta en común de los puntos de vista de los alumnos españoles y de los chilenos dará lugar a una reflexión enriquecedora, donde van a aprender de otras formas de pensar, de otras culturas y de otras experiencias que van a permitir que su formación sea mucho más integral, colaborativa, multidisciplinar y multicultural".

De un modo similar se explica el profesor y coordinador de este COIL por parte del CEU, Francisco Pardo: "El objetivo es que los estudiantes de ambos países reflexionen sobre conceptos como la energía, conciencia ecológica y desarrollo sostenible, y entiendan la realidad de su uso en compañeros de otro país y de otras áreas académicas y profesionales”. “Esta metodología, añade el docente, proporciona a los estudiantes unas competencias interculturales que enriquecen su experiencia formativa y les ayuda a enfrentarse a su carrera profesional con una mentalidad más amplia”.

Y es que, precisamente, uno de los grandes beneficios de los COIL, más allá del aprendizaje específico sobre la materia trabajada, es el refuerzo de las competencias transversales -claves para el futuro profesional en este mundo globalizado-, como la autonomía, la toma de decisiones, la negociación, la comunicación o el liderazgo.

Además del COIL con la UTEM de Chile, los estudiantes de Magisterio del CEU han disfrutado de otros cuatro proyectos similares este curso con las universidades Plekhanov Russian University (Armenia), LAB University of Applied Sciences and operate in Lahti and Lappeenranta (Finlandia), Universidad Estatal de Moscú M.V. Lomonosóv (Rusia) y Universidad Austral de Argentina.