Dos chicos viajan de Mallorca a Castellón y esta es la razón por la que les paran al bajar del avión: "Cuesta"

Los choques culturales se producen, entre otras muchas cosas, cuando una persona viaja al extranjero y abandona sus raíces.

Por este motivo, cuando alguien viene a nuestro país, son muchos los que intentan acoger y hacer sentir cómodos a aquellos que se han visto obligados a abandonar sus hogares.

No obstante, también se pueden producir circunstancias muy divertidas relacionadas con este asunto. Un ejemplo es lo que le pasa a Sam. Es un joven que, aunque es de Castellón, creen que es "guiri" por su apariencia física. Sam ha querido contar a través de su perfil de TikTok esto que le sucede, contando alguna que otra anécdota (y traspiés) que ha vivido por "tener cara de guiri".

"El primer problema es que cuando eres un niño y vas a primaria, los profesores nuevos se piensan que no entiendes el idioma, que te cuesta más y no es así, solo que hay días que haces más caso y otros menos. Hasta que te preguntaban de qué país eres", comienza a decir la otra chica que acompaña a Sam en el vídeo.





A esta joven le sucede exactamente lo mismo. Tiene rasgos que pueden confundir y que se pueda creer, en un primer momento, que es de otro país.

Por este motivo, muchas veces cuando les ven, les hablan en un primer momento en inglés. "Cuando vas a un sitio como un parque de atracciones, las instrucciones a mis compañeros se las dan en español y a mí en inglés", explica Sam.

Además, dice que "volvía de Mallorca a Castellón. En el aeropuerto, a mis amigos les dijeron 'hasta luego' y a mí 'goodbye'. Qué bueno".

La otra chica explica un ejemplo muy divertido. "Otro día me dijeron, ¿De qué país eres? Y respondí que era de Castellón de la Plana".

Luego está, en palabras de la joven, "la gente que por ser rubia con ojos azules, piensan que eres de Alemania. Y las personas que ligan contigo, pues te piden que les digas algo en alemán".





Así, han puesto multitud de ejemplos que han desatado las risas de todos los usuarios de TikTok. El vídeo acumula 20.000 'likes', 190 comentarios y más de 1.000 'guardados'.

Los comentarios, de hecho, ponen de manifiesto que esto que les sucede a estos dos jóvenes pasa más a menudo de lo que creemos.





"Yo soy morena con ojos marrones y ya por eso me dicen que si soy india o marroquí", "a mí en el aeropuerto un chico me empezó a hablar en inglés y yo, muy inteligente, le respondí en inglés", "yo era rubia, ahora tengo el pelo negro y nos hablaban en inglés en un camping" o "a mí hasta los erasmus me confunden", son algunos de los múltiples mensajes de usuarios reaccionando a todas las historias que compartían estos chicos en evidente tono gracioso pero también con una cierta molestia.

Sobre todo, por el hecho de estar repitiendo constantemente que son españoles.

Ahora, cambiamos el enfoque. Te hemos contado lo que les ocurre a estos dos jóvenes, que les confunden con personas extranjeras.

En este caso, la historia la protagoniza una chica venezolana que viajó a Bilbao. También se hizo viral porque le sorprendió lo que encontró mientras paseaba. Se trata de algo que, ni de lejos, había visto en su país de origen.

"Así son los lugares y eso son los baños, son totalmente gratis", comenzaba diciendo, grabando la calle y el baño público que hay en ella. Además, explicaba cómo funciona el mismo: "Cuando está en verde es que están disponibles. Cuando sales se cierra y se lava automáticamente".

Y es que el aseo contaba con un sistema que permite que se limpie solo cada vez que alguien lo utiliza, lo cual ha sorprendido mucho a esta venezolana, que no acostumbra a ver este tipo de servicios públicos y gratuitos por la calle.