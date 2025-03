Del diluvio al subidón de temperaturas: el cambio climático retumba en Castellón

El cambio climático ha protagonizado la programación en COPE. Desde Herrera hasta Expósito los problemas que están generando los cambios meteorológicos están marcando nuestra visión, y también lo hacemos en Castellón. En este caso, además, exponiendo un clima diferente a lo que se puede vivir en el resto del país. Nos lo ha explicado Enrique Montón, coordinador del Grupo de Investigación de la Estación de Climatología Aplicada de la UJI nos ha recordado que "aquí estamos muy influenciados por el desierto de Sahara y hace que vayamos alternando entre momentos de sequía cortados por precipitaciones que, como decía José Quereda, en el Mediterráneo no sabe llover".

Ahí entran 2 variables especialmente. Uno con las lluvias, donde como hemos vivido podemos pasar en medio año de pantanos vacíos a llenos como ha ocurrido en el de Ulldecona o María Cristina. Ahí claves son varios factores como nos destaca Montón: "Como fallen 2-3 días en octubre o noviembre, ya tenemos un año seco y si eso se prolonga empezamos con escasez de recursos, teniendo en cuenta además que ahora consumimos mucha más agua que por ejemplo hace un siglo".

Un hecho que lo sufrimos el pasado año y que conllevó entre otras cuestiones la muerte de árboles en varios puntos. Como ejemplo, el Parque Natural del Penyagolosa, que sufrió el cambio del verde al marrón y que ahora se encuentra en alerta. No ha habido retirada de estos árboles muertos y la situación si no se actúa puede de ser de riesgo máximo ante incendios forestales. Lo avisa el alcalde de Vistabella, Jordi Alcón: "Ha estado mucho tiempo sin gestión ni mantenimiento, se han creado unas densidades bestiales y muchos no han podido superar la última sequía. Y con los últimos temporales de lluvia y viento muchos se han partido y son ahora combustible que urge retirar de manera inmediata".

Y unas lluvias cambiantes que también influyen en los campos. Nos lo ha explicado el bodeguero de Les Useres Vicent Flors, que el ciclo vegetativo de la planta ha sufrido un cambio drástico y que se traduce en una vendimia cada vez más temprana: "Antes vendimiaba en octubre-noviembre y ahora lo hacemos a mitad de agosto. No es normal. Y las lluvias de estas últimas semanas aún no sabemos cómo van a repercutir en la añada 2025".

Y el otro factor clave es la temperatura. Y ahí sí puede llegar algo más de controversia. Y es que Montón apunta que los estudios indican que en lo que llevamos de siglo los registros medios se han estabilizado: "Desde los 80 hasta finales de los 90 ha habido un incremento importante de temperaturas y desde el comienzo del siglo XXI estamos en un parón térmico donde se han estabilizado. La climatología ha identificado 47 motivos por los que las temperaturas crecen menos".

Pese a ello, este baile de temperaturas lo notamos, y lo notan por ejemplo en los establecimientos de venta de radiadores, aires acondicionados y ventiladores. Nos lo ha explicado Lupe Herrera, gerente de Kasmani: "Antes la calefacción era una cuota de mercado importante, pero este año ha sido una campaña muy mala pero no por el sector sino por la climatología".

Mucho a analizar, comentar y debatir respecto a una temática que sigue generando dudas y visiones de muchos tipos en varios ámbitos, desde el científico al educativo e incluso el político, pero que seguirá con toda probabilidad en la información actual.