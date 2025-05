Un detenido en Vinaròs por cometer siete infracciones ante la Guardia Civil

Castellón - Publicado el 22 may 2025, 09:56

La Guardia Civil ha detenido a un varón en Vinaròs por los presuntos delitos relacionados con la salud pública y la seguridad del tráfico. Los hechos ocurrieron el pasado 13 de mayo, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil detectó que un vehículo cometía una infracción al incorporarse a la carretera N-340.

El detenido no solo se incorporó in correctamente a la Nacional 340, también huyó de los agentes, circuló a alta velocidad y en sentido contrario, poseía drogas en el coche y, además, no tenía carné de conducir.

Al intentar identificar al conductor, este hizo caso omiso a las señales de los agentes y emprendió la huida a gran velocidad por las calles del municipio, sin respetar la normativa de circulación y poniendo en peligro a otros usuarios de la vía.

La detención

El seguimiento concluyó tras un accidente con otro coche. En ese momento, los guardias civiles observaron cómo el individuo arrojaba varios objetos por la ventanilla. Posteriormente, se comprobó que el conductor carecía de permiso de conducir.

En el lugar del siniestro, los guardias civiles recuperaron los objetos lanzados, que contenían distintas sustancias estupefacientes: cocaína, heroína, marihuana y hachís. Además, entre las pertenencias del detenido se hallaron 740 euros en efectivo.

Por todo ello se procedió a su detención por los presuntos delitos contra la salud pública y contra la seguridad del tráfico.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Vinaròs. La actuación ha sido realizada por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Vinaròs.