Detenido un "murciglero" por el robo en 9 viviendas en Altura

La Guardia Civil de Segorbe junto con la Policía Local de Altura han detenido a un varón de 20 años al que se le atribuyen 9 delitos de robo con en interior de vivienda habitada y otro de usurpación de estado civil en la localidad de Altura.

La investigación se inició a principios de octubre cuando varios vecinos de la localidad de Altura denunciaron la comisión de varios robos en sus viviendas de las cuales les habían sustraído mientras dormían dinero en efectivo, joyas, teléfonos móviles, equipos informáticos, herramientas etc… Cuando los guardias civiles realizaron las inspecciones oculares constataron que se trataba de un murciglero y que actuaba con el mismo modus operandi, (en el argot policial se les conoce como “murcigleros” a quienes emplean las altas horas de la noche y se aprovechan de las altas temperaturas que permiten que las víctimas duerman con ventanas y balcones abiertos para colarse de forma sigilosa y robar sin que los moradores se despierten).

Gracias a las pesquisas realizadas y los indicios obtenidos por ambos cuerpos policiales, la investigación culminó con la detención de un varón como presunto autor de 9 robos con fuerza en interior de vivienda y otro de usurpación de estado civil puesto que esta persona unos días antes se había identificado con otro nombre y otros apellidos.

Los efectos recuperados han sido devueltos a sus legítimos propietarios y el detenido tras pasar a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción de Segorbe que ordenó su ingreso en Prisión.





Maltrato animal

El SEPRONA de la Guardia Civil de Burriana ha investigado a un hombre como presunto autor de los delitos de maltrato animal y abandono en el municipio de La Vilavella.

Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de enero cuando una persona llamó al Puesto de la Guardia Civil de Burriana solicitando hablar con el Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) y les relató que se había encontrado una perra de tamaño mediano en un estado de salud deplorable y que apenas se mantenía en pie debido a lo escuálida que estaba por lo que se la llevaba a su casa para prestarle ayuda y proporcionarle los cuidados necesarios.

De inmediato los guardias civiles acudieron al domicilio del llamante e in situ pudieron comprobar que a la perra le habían seccionado varias piezas dentales y otras arrancadas de raíz con algún tipo de herramienta no quirúrgica. Cuando los agentes realizaron las gestiones oportunas localizaron al dueño del can el cual manifestó de forma espontánea que la perra se le había extraviado, pero no deseaba recuperarla, sino que se la cedía de forma voluntaria al rescatador.

Tras la toma de declaración del imputado así como otras gestiones más técnicas obtenidas gracias a la colaboración de la Unidad Técnica de la Unidad Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, se deprendió que la perra probablemente hubiese sido abandonada en circunstancias en las que se puso en peligro su vida, con una dieta insuficiente e inadecuada para la dentadura mutilada del animal, durante el tiempo de convivencia con su propietario y agravada en el tiempo que ha estado abandonada o extraviada.

Finalmente, Sultana, que así se llama la perra, ha sido adoptada por su rescatador que cada día le proporciona comida triturada y mucho cariño y poco a poco está recuperando su peso normal.