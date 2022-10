David Esteban repite como secretario comarcal de La Unió en la Plana Baixa

Forman parte de la nueva comisión ejecutiva comarcal de LA UNIÓ, además de David Esteban, las siguientes personas: Juan Carlos Rodríguez como vice-secretario comarcal (Betxí) y Tomàs Mauricio (Vila-real) como tesorero.

El Consejo Comarcal está formado además por José Fenollosa (Almenara), Juan José Molés (Burriana), Marta Paulo (Eslida) que es responsable de mujeres y ovino-cabrino, Aitor Peirats (Vall d'Uixó), José Roig (Vilavella), Daniel Andreu (Alquerías del Niño Perdido), Sergi Arnau (Nules), Pascual Cercós (Vila-real), José Francisco Nebot (Alquerías del Niño Perdido) como responsable de cítricos autonómico y comarcal, Germà Benet (Alfondeguilla) como responsable de frutos secos y olivo, Francisco Javier Aguilar (Vall d'Uixó) como responsable de agua, Constantí Ortells (Vila-real) como responsable de agricultura ecológica, Juan José Ribes (Vall d'Uixó) como responsable apícola, José Traver (Artana) como responsable del sector avícola y Juan Martínez (Vall d'Uixó) como responsable del sector porcino. También forma parte del Consejo Comarcal el actual secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris (Alquerías del Niño Perdido).

David Esteban afronta la reelección de nuevo con muchas ganas de trabajar, a pesar de todas las dificultades que hay en estos momentos, para defender los intereses de todas las personas que se dedican a la agricultura y la ganadería en la Plana Baixa. “Soy joven pero no me da miedo el reto que tengo por de nuevo en el frente de LA UNIÓ en la comarca. Estoy en una organización agraria que apuesta por los jóvenes, que se guía por la experiencia de nuestros padres y madres y que lucha y trabaja para resolver nuestros problemas. Yo me pongo a disposición de todas aquellas personas labradoras y ganaderas de la Plana Baixa para intentar ayudarlas a tener un futuro digno en el sector”, asegura Esteban.

“Son momentos muy complicados para las personas labradoras y ganaderas teniendo como tenemos unos costes de producción totalmente disparados, pero tenemos que continuar al pie de nuestras explotaciones para mantener nuestra actividad. LA UNIÓ es una organización agraria que combina la reivindicación con la prestación de la más amplia gamma de servicios que necesitamos. Cualquier persona que nos necesito allí estaremos para ayudarla”, afirma el secretario comarcal de la Plana Baixa.