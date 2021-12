Ni el covid frena a un Castellón que pone la directa

El CD Castellón no pierde desde el 17 de septiembre, cuando cayó 0-1 ante el Atlético Sanluqueño en el estadio Castalia. Desde entonces ha disputado once partidos oficiales, diez de liga y uno de Copa del Rey, en los que no ha encajado ninguna derrota.

En este tiempo ha debido sobreponerse a los inconvenientes y dificultades que entraña el brote de covid-19 que afectó a un buen número de futbolistas de la plantilla, así como de miembros del cuerpo técnico.

Pero es que, desde que el equipo ha retomado los entrenamientos y la competición y, pese a no haber podido entrenar en condiciones óptimas durante diez días, el Castellón solo cuenta por victorias los cuatro partidos que ha disputado.

Una vez dejado atrás el brote de covid, ha sido capaz de vencer al filial del Betis (2-1), al filial del Real Madrid (1-2) y al Costa Brava (1-0) en la competición doméstica, mientras que también venció en Copa del Rey al Atlético Pulpileño (0-1).

La buena dinámica del equipo entrenado por Sergi Escobar le ha llevado de estar en zona de descenso al inicio liguero a escalar hasta la 4ª posición de la clasificación en estos momentos. Además, aventaja en tres puntos a sus más inmediatos perseguidores y tiene pendiente un partido, el que disputará el 18 de enero (17:00 horas), frente al Villarreal "B".

Solo tres empates

En las últimas diez jornadas ligueras, el Castellón ha sumado siete victorias y tres empates. Por tanto, el mejor equipo en este periodo ha conseguido hacerse con 24 de los 30 puntos que se han disputado.

Castalia

Y pese a que el Castellón no ha convertido Castalia en un fortín, el equipo albinegro ha logrado una regularidad que es la que le tiene en los puestos altos de la clasificación y ahora cuenta con el factor campo a favor de cara a este final de 2021.

El próximo sábado (19:00 horas) jugará en casa frente al Andorra, rival directo pues es el primero que persigue a los albinegros y la próxima semana, en la última jornada del año, recibirá al Sabadell que está sufriendo en estos momentos un brote de covid entre su plantilla.

Además, entre estos dos partidos disputará la segunda eliminatoria de la Copa del Rey frente al Cartagena. Será el próximo miércoles 15 de diciembre y también en Castalia.