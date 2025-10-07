Una cooperativa de Castellón llama a las empresas a colaborar "frente a la gran distribución"

Benihort ha asistido a la feria Fruit Attraction 2025, con el objetivo de promocionar su oferta hortofrutícola y su área logística. La muestra internacional organizada por IFEMA Madrid y Fepex ha celebrado su 17 edición y se ha consolidado como el gran escaparate mundial para la comercialización de frutas y hortalizas.

Durante tres días el equipo que lidera Javier Rillo Escorihuela ha fortalecido relaciones comerciales y ha aprovechado, una vez más, esta oportunidad de negocio para posicionarse como referente en el sector. “Se aprecia cada vez con mayor claridad que el sector hortofrutícola español es más maduro y profesionalizado y cuenta con una amplia confianza por parte de los clientes europeos. Vivimos un tiempo de cambio, en el que las empresas debemos aunar esfuerzos para generar colaboraciones en campaña que nos permitan ser más competitivos frente a la gran distribución”, ha detallado el director general.

Además, en esta edición de la feria la cooperativa de Benicarló se ha dado a conocer como operador logístico de su zona. “Fruit Attraction se ha convertido también en una plataforma para ofrecer nuestros servicios de transporte que son otra área de importancia de nuestra empresa que apunta hacia un claro crecimiento”, ha explicado Javier Rillo.

Finalmente, el director general de Benihort ha agradecido “a todos los clientes que nos visitan la confianza que nos demuestran en estos encuentros, que nos permiten mostrarnos como un proveedor-productor de confianza y calidad durante todo el año en toda nuestra gama de frutas y hortalizas”.

Según cifras de la organización, esta edición de Fruit Attraction ha reunido a 120.000 profesionales procedentes de 150 países. Benihort se encuentra entre las 2.460 empresas expositoras de 64 países que han ocupado 78.000 metros cuadrados de la superficie expositiva de Ifema.

Además, la feria ha generado un impacto económico en Madrid de 407 millones de euros y ha contribuido al mantenimiento de 3.066 empleos en la región.