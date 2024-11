Las consecuencias de la gota fría en Tírig: restringida el agua potable

Dentro del episodio de gota fría que ha afectado a la Comunitat, tampoco Castellón se ha librado. Especialmente la zona norte, con más de 400 litros recogidos en total, pero especialmente siendo el jueves por la mañana el momento donde más se recogió.

Entre los puntos donde más se recogió en poco tiempo está Tírig. Fueron "en 2 horas más de 120 litros por metro cuadrado, es una avalancha de agua imposible de parar", como nos ha explicado su alcalde, Juan José Carreres. Un diluvio que generó una riada importante por dentro de la población, que por suerte no dejó letales consecuencias.

Carreres nos ha explicado en COPE que "la situación la recuperamos rápidamente, el mismo jueves por la tarde las casas ya estaban limpias y pudimos apartar los coches que estaban en la calle que sufrió la avalancha de agua. El problema que tenemos es que no tenemos agua porque se ha llevado parte de la tubería. Pasa una rambla que sigue llevando agua y hasta que no pare no podemos acceder para repararlo".

PROBLEMAS DE SUMINISTRO

Este hecho ha generado que "estamos llevando cubas desde Diputación, Facsa y el ayuntamiento. El problema es que el consumo es elevado por la ganadería. Y el resto del término municipal parece que haya pasado una guerra, hay caminos con agujeros que cabe un coche dentro, hay faena para meses. La situación, pese a que la gente no ha sufrido, es bastante preocupante".

Una avería que se tiene localizada, pero como nos explica el alcalde de Tírig, a día de hoy hay varios problemas para poder actuar: "Sabemos el punto, pero la tubería está enterrada bajo el barranco. Lo primero es que se ha llevado el puente y no se puede acceder al pozo, y después que sigue pasando agua por el barranco y la tubería está abajo. Entiendo que el técnico nos dice que costará arreglarlo porque no depende sólo de ellos pero estamos hablando con todos para que se den prisa porque el problema es muy grave".

El principal problema es el agua y tenemos susto, porque por muchas cubas que traigamos el consumo es mayor. Juan José Carreres Alcalde de Tírig

Y ello ha conllevado tener que tomar una complicada situación: "Hoy empezamos a racionalizarla, abriremos 2 horas por la mañana y 2 por la tarde para que llegue para todos los vecinos y a las granjas van cubas directamente".

Para finalizar, el alcalde de esta localidad del interior de Castellón encuentra dentro del caos una nota positiva. Y es que la sequía que les ha azotado estos últimos meses no será un problema a corto plazo: "El pozo que nos suministra había bajado y empezábamos a tener problemas y teníamos que cambiar la bomba porque había menos presión. Ahora se ha recuperado pero aún así cambiaremos la bomba y asegurar todo lo que se ha llevado el agua para que no vuelva a pasar, pero estamos pendientes de Confederación y Facsa para acometer estas obras".