Le reclaman más medios a la Generalitat para luchar contra los mosquitos

Tanto el Partido Popular como Ciudadanos reclaman a la Generalitat Valenciana que intensifique los tratamientos contra los mosquitos, así como que mejore su prevención para evitar la presencia de estos insectos que viene incrementándose en los últimos años.

Ciudadanos

Los mosquitos amenazan con repuntar en Castellón tras las últimas lluvias Las zonas costeras reclaman mayores tratamientos a la Generalitat Valenciana Quique RodriguezCastellón 09 jul 2019 - 11:43

El grupo parlamentario Ciudadanos (Cs) en Les Corts Valencianes ha pedido medidas urgentes para controlar la plaga de mosquito tigre en la Comunitat Valenciana. A través de una Proposición No de Ley (PNL), Cs solicita a Les Corts que se inste al Consell a “llevar a cabo un seguimiento, control y posible erradicación de esta especie y prestar especial atención a los focos de proliferación de la plaga”, según ha señalado el diputado autonómico Eduardo del Pozo.

“Es imprescindible, además, implantar campañas de concienciación entre los vecinos y contar con su participación para localizar estos focos, tenemos que ser conscientes de la peligrosidad de este animal, que es transmisor de numerosos virus y otros patógenos y enfermedades contagiosas como el paludismo o la fiebre amarilla”, ha manifestado el portavoz de Medio Ambiente de Cs.

En este sentido, Del Pozo ha destacado “el impacto que esta especie tiene sobre la economía y el sector agrario”, por lo que el diputado ha propuesto “la puesta en marcha de fumigaciones controladas en el campo, que no afecten a otras especies autóctonas, y garantizando siempre la preservación del medio ambiente”. “Además, desde la Conselleria de Sanidad se deben aumentar las subvenciones para luchar contra esta tipología de mosquito y conseguir, finalmente, un control eficaz y minimizar al máximo los riesgos para la salud pública”, ha concluido el parlamentario.

Partido Popular

El Partido Popular le solicita al PSPV que recupere las ayudas provinciales (de más de un millón de euros) que tenía consignadas el PP desde el Gobierno provincial para la lucha contra la plaga de mosquitos tigre.

Una partida presupuestaria que está paralizada a lo que se suma la burla que supone que el Consell haya recortado las ayudas y repartido un poco más de 300 euros por cada municipio de la provincia de Castellón para afrontar esta problemática.

El diputado autonómico del PP en les Corts, Miguel Barrachina, ha destacado que “la problemática está afectando a los agricultores de forma grave, a los ciudadanos de a pie y al turismo”.

El diputado ha recordado que “mientras aumentan el gasto en sueldos para la izquierda recortan en ayudas a un problema como el de la plaga de mosquitos que afectan cada vez más a la provincia de Castellón”.

El responsable popular ha recordado también el anuncio que hizo el Consell de una brigada antimosquitos presentada en diciembre a bombo y platillo. “Se hicieron la foto y no se ha vuelto a saber nada más. En realidad la Brigada Especial ha conseguido multiplicar el número de mosquitos seis meses más tarde”.

También al ayuntamiento de Castellón

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, lamenta la desatención de las administraciones respecto a las plagas de mosquitos que están causando estragos entre la población y atribuye a la falta de planificación la problemática que persiste “porque las administraciones todavía andan estudiando las medidas a aplicar para combatir las plagas”, asegura.

Mientras, los castellonenses sufren cada día las picaduras de estos insectos. “El equipo de gobierno municipal ha reconocido la pérdida de subvención que la Diputación Provincial concede a los municipios para combatir las plagas de mosquitos, por no adherirse a la convocatoria. Su respuesta ante nuestra pregunta de por qué no se solicitó dicha ayuda –que fue formulada en Comisiones Informativas, el pasado lunes-, fue que el equipo de gobierno dudaba de que pudiera ser incompatible con otras ayudas, cuando se ha sabido que no es así. No obstante, su dejadez ha llevado a prolongar en el tiempo una inacción que está contribuyendo a que la situación vaya encaminada a convertirse, este verano, en un verdadero problema de salud pública”, explica Toledo.

A lo que considera "dejadez del gobierno municipal se suman los anuncios del President de de la Generalitat, Ximo Puig, que cada vez que viene a Castellón es para hablar de futuribles, no para aportar soluciones”, señala el edil popular, y añade que, “no puede ser que ante una situación que se repite todos los años, todavía a estas alturas el gobierno autonómico está estudiando las medidas a adoptar, sin concretar cuándo ni cómo, y a pesar de que el problema se está acusando desde hace tiempo. Ni afrontan las plagas de mosquitos, ni revierten los recortes en Sanidad que llevan a colapsar hospitales con pacientes hacinados, sin aire acondicionado en urgencias, como se ha conocido hoy mismo que ha pasado en el Hospital General de Valencia”, denuncia Sergio Toledo.