La CHJ se compromete a realizar tareas de prevención de inundaciones en Alcossebre

Estudiar alternativas técnicas que reduzcan el riesgo de inundación en la desembocadura del río San Miguel, coordinar con el Servicio Provincial de Costas la retirada de áridos que han ido rellenando el cauce del río e instalar distintos sensores de alerta en el curso del río San Miguel son las medidas que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, se ha comprometido a adoptar en la visita que, a instancias del Ayuntamiento y vecinos, ha cursado hoy a Capicorb.

Acompañados por el Alcalde, Francisco Juan, el concejal de Urbanismo, Javi García Pitarch, el presidente de la Asociación de Vecinos de Capicorb, José Manuel Albert, y vecinos afectados por las inundaciones, el presidente y técnicos de la CHJ han visitado la zona, comprobando las actuaciones de retirada de materiales y reparaciones de emergencia que se ha visto obligado a realizar el Ayuntamiento y también han podido comprobar la afectación a viviendas y urbanizaciones debido al desbordamiento del río, en sucesivas ocasiones, en octubre y noviembre de 2024 y febrero de 2025.

El Alcalde Francisco Juan ha insistido en que “las medidas deben tomarse lo más pronto posible antes de que llegue la temporada de lluvias porque, si no, los vecinos volverán a correr peligro” y ha destacado que “espero que, viéndolo in situ, haya quedado claro que el cauce del río debe rebajarse para que disminuya el riesgo de inundación” y ha insistido en que “el Ayuntamiento ya ha hecho más de lo que le correspondía, reparado de emergencia, retirando y transportando materiales, necesitamos que las administraciones competentes, que dependen del Estado, actúen para que esta situación no se vuelva a repetir y que toda la zona de la desembocadura esté en las mejores condiciones”.