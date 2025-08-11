Castellón sufre la noche más tórrida en más de un siglo: 27,1º

Temperaturas que no es que sean sofocantes, las mínimas esta noche han sido insoportables. No han bajado de los 28º en puntos como Betxí, Rossell, Costur, Onda y Les Useres. Cerca de los 28 en Castellón de la Plana o por encima de los 27 en Vila-real y Almassora, según los datos ofrecidos por la red de estaciones meteorológicas de la Asociación Valenciana de Aficionados a la Meteorología, Avamet.

La Agencia Estatal de Meteorología ha detallado que la noche ha sido "tórrida en los litorales de Valencia y Castellón, con mínimas que no han bajado de 25 °C".

De hecho, el observatorio meteorológico provincial con el que Aemet cuenta en la provincia de Castellón se ubica junto a la ermita de Sant Jaume, entre los términos municipales de la capital de la Plana y Almassora, donde los valores no han bajado de 27,1º, siendo el valor más alto desde que hay registros. Por tanto, desde 1911.

Temperaturas muy altas, por encima de los valores que dan lugar a noche ecuatorial o tórrida que son los 25º y que han dejado una noche insufrible en numerosos puntos de la Comunitat Valenciana.

Y el lunes, el día más caluroso de este verano, deja desde las 9:00 horas valores que se sitúan ya por encima de los 30º.

Previsión

Hay avisos amarillos por altas temperaturas de más de 36º en toda la provincia pero que incluso pueden irse por encima de los 38 en el interior sur, mientras que se espera que se queden sobre los 33º en el extremo norte del litoral del Baix Maestrat.

Día con Cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde y probabilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta. Esta tarde estarán activados los avisos amarillos en el interior sur por lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y de rachas muy fuertes de viento.

El calor seguirá

La semana va a transcurrir con valores elevados, por encima de los normales y, aunque entre martes y jueves las temperaturas bajarán ligeramente, quedarán siempre por encima de los 35º las máximas, pero es que a partir del viernes se espera que los valores puedan volverse a situarse de forma generalizada en los 36º e incluso superar los 37º durante el fin de semana.

Los registros nocturnos se mantendrán también muy altos, aunque descenderán respecto a los que se han marcado este lunes, pero quedando las mínimas en el entorno de temperaturas ecuatoriales, marcándose en la costa entre los 24 y los 26º.