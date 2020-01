Castellón se queda sin playas al destrozar el temporal marítimo toda la costa

La borrasca Gloria no solo deja lluvia, nieve y frío. La provincia de Castellón se está viendo azotada también por un temporal marítimo sin precedentes que va a dejar consecuencias incalculables.

Olas de hasta 7,03 metros, según la boya que Puertos del Estado tiene en el Puerto Marítimo, ha provocado graves problemas en todo el litoral castellonense. El mar se ha adueñado de las playas que han desaparecido.

También anega viviendas de primera línea y campos agrícolas. Numerosos vecinos han tenido que desalojar sus viviendas en Nules, Almassora o Moncofa, por ejemplo, dado que existía riesgo de que quedaran incomunicadas al estar inundadas por el mar Mediterráneo, aún así se ha debido rescatar a algunas personas que no podían salir de ellas.

Todos los municipios costeros han sufrido también daños importantes: Almenara, Xilxes, La Llosa, Nules, Moncofa, Burriana, Almassora, Castellón de la Plana, Benicàssim, Oropesa del Mar, Cabanes, Torreblanca, Alcossebre, Peñíscola, Benicarló y Vinaròs.

Son edificaciones en las que el Consorcio de Bomberos de Castellón todavía no puede actuar. Y es que los servicios de emergencia no pueden achicar el agua que entra a estas casas hasta que el temporal marítimo no reduzca su intensidad y baje el nivel del mar.

"Serán daños millonarios los que vamos a tener", lamenta el alcalde de La Llosa, Ximo Llopis, en declaraciones a COPE. "Yo no recuerdo nunca haber visto el mar tan fuerte; no la recuerdo con la agresividad con la que está"

Ciudad en el mar

Peñíscola ya ha identificado graves efectos sobre su patrimonio monumental. A los pies del casco antiguo, frente a la muralla renacentista, se ha identificado un agujero que, a fuerza de los golpes de mar, está erosionando el firme de la zona que en estos momentos es ya muy inestable. El ayuntamiento ha acordonado la zona y prohibido el paso. "Vamos a estar muy atentos a los efectos de este intenso temporal marítimo a nuestro litoral, muy especialmente a todo el entorno del tómbolo que forma el Conjunto Histórico Artístico; recordemos que en el último temporal de mar se produjeron desprendimientos en los acantilados, así que en cuanto amaine, deberemos realizar un reconocimiento de la zona exhaustivo para valorar posibles daños y programar acciones de recuperación" ha explicado el propio alcalde, Andrés Martínez.

Años de reivindicaciones

La borrasca Gloria está sacando a la luz los graves problemas que hay en la costa castellonense y la necesidad de efectuar obras urgentes para frenar la regresión y que los diferentes Gobiernos han omitido realizar.

El alcalde de la Llosa sostiene que "va a arrasar todo y va a deshacer la playa" para reclamar al ministerio de Medio Ambiente los trabajos que se requieren, "en Madrid no tienen la preocupación que tenemos nosotros por nuestros vecinos y por las infraestructuras y nuestras playas".

"Ya está bien, deben hacer inversiones para frenar estos males. Ahora se pondrán a arreglar y se gastarán 2 millones de euros; vendrá otro temporal se echarán a perder y se volverán a gastar otros 2 millones". Por ello, reclama "hacer una obra bien hecha que esté para toda la vida".