Castellón ya prepara la Marcha Solidaria “Un Paseo por la Vida”

El próximo domingo 19 de octubre a las 10:30 horas, Castellón volverá a convertirse en un símbolo de solidaridad con la XI Marcha Solidaria “Un Paseo por la Vida” contra el cáncer de mama, organizada por el Colegio Oficial de Enfermería de Castellón (COECS) y la Fundación Le Cadó. 

Una cita imprescindible para apoyar la investigación y acompañar a todas las mujeres que luchan contra esta enfermedad. La salida será desde el Parque Rafalafena y el recorrido, de unos 5 kilómetros, finalizará en el Paseo Ribalta. 

Con un donativo de 10 €, los participantes recibirán la camiseta oficial diseñada este año por la reconocida firma Custo Barcelona, que se suma con un diseño lleno de fuerza y vitalidad. Desde su creación, la Fundación Le Cadó ya ha destinado más de 350.000 € a proyectos de investigación en cáncer de mama. 

El reto de esta edición es superar las 5.500 inscripciones y alcanzar los 45.000 € de recaudación, que se entregarán a distintos equipos científicos de referencia. 

Cómo participar 

Las inscripciones están abiertas en: 

· El Corte Inglés (planta de deportes). 

· Colegio Oficial de Enfermería de Castellón (COECS). 

· Comercios del Raval de Castellón. 

· Banco Mediolanum Castellón · 

Web oficial: www.fundacioncancerdemama.org

