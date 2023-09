Castellón permitirá acceder al centro a todos los coches en la reformulada Zona de Bajas Emisiones

Castellón reformula el proyecto de Zona de Bajas Emisiones con tal de permitir el acceso de coches al centro, que se limitaba en el aprobado por el anterior Gobierno municipal. Con ello, solamente habrá restricciones en calles de forma puntual y cuando se superen valores de contaminación o de ruido, que en la actualidad no se superan.

Esta área, que contará con más árboles y zonas de sombra que la inicialmente prevista, entrará en vigor el 1 de enero de 2026, tal y como ha confirmado en COPE el concejal de Servicios Públicos y Urbanismo, Sergio Toledo. "Cualquier vehículo podrá acceder en cualquier momento, pero si que tenemos contemplado, como nos pide Europa, que se cerraría al tráfico puntualmente una calle si supera los valores de contaminación para los vehículos que no tengan etiqueta, que son los de más de 20 años", aunque "matiza que "los que tengan etiqueta y los vecinos siempre podrán acceder" y sería "en solo una calle en concreto".

Las obras empezarán de forma inminente por el área norte (raval de San Félix y calle San Roque) y permitirán mantener más de 200 plazas de aparcamiento de las 360 que se iban a eliminar. Habrá más zonas verdes, con jardineras y arbolado y se instalará pavimento fonoabsorbente y fotocatalítico, para reducir ruido y contaminación.

Otras novedades son que la calle Herrero y la calle Asensi pasarán a tener un solo carril de circulación y la plaza Clavé mantendrá los dos actuales. "En la calle Asensi, que no caben dos coches a la vez, se va a reducir a un carril aunque en la práctica ya estaba siendo así y la calle Herrero también se reduce a un carril, salvo el tramo final que mantiene dos carriles". Ello conllevará la construcción de aceras de una única plataforma más amplias para dar mayor protagonismo al peatón, tal y como explica en COPE el concejal, Sergio Toledo.

Ante estos cambios, cualquier coche ya sea gasolina, diésel, híbrido o eléctrico, podrá seguir accediendo al centro de la capital. Se construirán cuatro aparcamientos disuasorios y se podrá llegar al centro con transporte público gratuito para quien haya estacionado en los parkings.

"Alguien que quiera acercarse al centro puede aparcar ahí, pagar un precio simbólico y el Tram y autobuses lanzadera que habilitaremos, les serán gratuitos para acceder al centro".

Los cambios introducidos por el Gobierno de PP y Vox en Castellón se deben a que "no somos ni Madrid ni Barcelona, no tenemos los niveles de contaminación y en la situación económica en la que estamos, no todas las familias pueden afrontar un cambio de vehículo". Por ello considera que "teníamos que flexibilizar" las restricciones.