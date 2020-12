Castellón espera abrir el PGOU a exposición pública tras las fiestas navideñas

Después de su aprobación en el pleno de ayer, durante este viernes se ha remitido toda la información a la Generalitat de cara a su publicación en el DOGV, lo que conllevará a continuación su apertura a exposición pública durante 20 días.

Según ha indicado el portavoz del equipo de gobierno, José Luis López, se estima que dicha publicación pueda darse entre el 4 y el 11 de enero, por lo que este plazo arrancaría tras las fiestas navideñas.

Eso sí, esta exposición, aunque contará con un espacio física y atenciones personalizadas con cita previa, primará las reuniones vecinales telemáticas dada la actual situación sanitaria.

Respecto a un tema que surgió en el debate del PGOU de ayer como fue el terreno reservado para el conservatorio, López ha apuntado que esta insfraestructura, que ha calificado como necesaria e histórica, se va a analizar en la mesa de negociación con Diputación y Generalitat de cara a valorar tanto las necesidades de la ciudad como sus inversiones y espacios a ocupar.

Este aumento de positivos también va a afectar a los actos navideños, aunque el portavoz del equipo de gobierno no ha entrado en el fondo del asunto. Sobre ello, López ha explicado que, aunque las nuevas medidas impulsadas por el Consell “hace replantear todo”, hasta que no esté publicado el decreto no se conocerá cómo afectará a los permisos de instalación de atracciones infantiles aprobadas hace semanas o a la cabalgata de Reyes.

Junta de gobierno

Todo ello se ha dado tras una junta de gobierno donde se han dado cuenta de 235 nuevas ayudas a PYMES y autónomos locales afectados por la crisis, después que la pasada semana se ampliara el presupuesto para estas subvenciones.

Además, se ha sacado a licitación el servicio de limpieza de solares privados por un montante de 220 mil euros y una duración de 3 años, y que conlleva eso sí que el consistorio hace este trabajo sólo si los propietarios no ejecutan y orden, a los que posteriormente se les pasa la factura por dicha limpieza.

Otro punto importante es la aprobación de la urbanización de un vial junto a la residencia de la tercera edad que se está construyendo en la plaza Donoso Cortés que facilitará el acceso peatonal al mismo. Su plazo de ejecución es de 4 meses y el coste es de 171.000 euros, de los cuales el consistorio se hace cargo del 10%.

Esta actuación supone la primera de las actuaciones en la zona del Pont de Ferro, donde quedarán pendientes las reurbanizaciones del vial junto al parque, que unirá la antigua N-340 con la avenida Barcelona; así como el cierre de la rotonda en este vial, que actualmente se encuentra “deformada”.

Para finalizar, la Junta de Gobierno también ha aprobado las subvenciones para 6 salas de conciertos y el cambio de fechas del mercado ambulante del Grau para las próximas semanas, pasarán a celebrarse el 24 y 31 de diciembre.