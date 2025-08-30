Castellón da la bienvenida a las monjas Carmelitas Descalzas llegadas desde Perú

Este domingo 31 de agosto, a las 18:00 horas, el obispo, D. Casimiro López Llorente, presidirá en el Monasterio de San José y Santa Teresa de Onda (Partida Beniparrell, C/ Convento, 3) la Eucaristía de bienvenida a la nueva comunidad de Madres Carmelitas Descalzas de Manchay (Lima, Perú), que desde este mes de agosto se han establecido en la Diócesis de Segorbe-Castellón.

Un don de Dios para nuestra Iglesia Tal como el Obispo recordó en un comunicado al Pueblo de Dios de Segorbe-Castellón a principios de agosto, la llegada de esta comunidad es “un don de su bondad y misericordia en tiempos de extrema falta de vocaciones a la vida consagrada contemplativa entre nosotros”.

Su presencia es una gracia que viene a enriquecer la vida de la Diócesis, ya que las Carmelitas sostendrán con su oración silenciosa y su testimonio de fe la misión evangelizadora que todos compartimos.

Una comunidad que llega desde Perú

La nueva comunidad está formada por diez religiosas Carmelitas Descalzas. Tras años de grave inseguridad física y jurídica en Manchay, que dificultaba la vivencia de su carisma contemplativo, solicitaron ser acogidas en nuestra diócesis.

Con el consentimiento del Arzobispo de Lima, el visto bueno del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las gestiones impulsadas por el Obispo, han podido trasladarse al convento de Onda, antigua casa de las Clarisas de la Purísima Concepción.

A su llegada fueron recibidas por el Vicario General, D. Javier Aparici, y ya han comenzado un proceso de asentamiento y adaptación, cuidando al máximo su vida de clausura y oración.

Invitación a toda la Diócesis

D. Casimiro invita a toda la Diócesis a participar en la Eucaristía de acción de gracias y de acogida fraterna, para dar gracias a Dios por este don y acompañar a la nueva comunidad contemplativa en el inicio de su camino en nuestra tierra.

Será un momento privilegiado para vivir la comunión diocesana, manifestar nuestra gratitud al Señor y ofrecer a las Madres Carmelitas la cercanía, el cariño y la oración de todo el Pueblo de Dios.

El Obispo anima especialmente a los fieles de Onda y de las parroquias vecinas a acercarse al monasterio y acoger a las hermanas “como lo que son: un regalo del Señor para sostener con su oración nuestra vida y nuestra misión evangelizadora”.

Al mismo tiempo, recuerda que la presencia de esta comunidad contemplativa es una oportunidad para redescubrir el valor de la vida consagrada y su servicio silencioso y fecundo en el corazón de la Iglesia.

Con esta celebración, la Diócesis entera quiere abrir sus puertas y su corazón a estas hermanas que, dejando su tierra y afrontando grandes dificultades, han venido para entregarse plenamente a Dios entre nosotros, orando por todos y sosteniendo la esperanza cristiana con su fidelidad diaria.