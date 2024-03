Carlos Mazón: "Nos iría mucho mejor si todos en España entendiéramos que el agua es de todos"

Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, ha visitado la 'Bodegueta Magdalenera' de la Cadena COPE que durante esta semana en la que Castellón de la Plana conmemora las Fiestas de la Magdalena se realiza desde el Hotel NH Mindoro.

El jefe del Consell ha analizado las consecuencias de la sequía que llevará a que desde la Comunidad Valenciana y concretamente desde Sagunto, se lleve agua desalada en barcos a Cataluña. Por ello, reflexiona Mazón que "si todos entendiéramos, empezando por el Gobierno de España, que el agua en España es de todos, todo nos iría mucho mejor. Mientras no se entienda este concepto, no vamos a avanzar".

Algo que lleva a que en la actualidad impere "la demagogia, el sectarismo y con la ideología, como si el agua por tenerla más cerca es más tuya que del de enfrente" y pone un ejemplo: "¿Usted se imagina a una persona que en la playa de San Juan diciéndole a un señor de Castilla la Mancha que tiene que pagar por bañarse en la playa? Como la playa la tengo más cerca usted paga y yo no".

Solidaridad

Mazón pone en valor que la Comunidad Valenciana haga un esfuerzo tan importante porque "estamos demostrando, pese a que vamos cortos de agua, solidaridad a Cataluña con el gesto del agua, porque entendemos que en España el agua es de todos; cuando nos viene bien y cuando puede que no nos venga tan bien".

Tras esta reflexión, el president de la Generalitat Valenciana llama a que "los demás también tengan este concepto. Solo con eso y con algo de rigor, con algo de ciencia, podríamos avanzar mucho más. Yo cambio lo de la guerra del agua a un concepto de que en España el agua es de todos. Solo con eso, ya no habría hacha de guerra".

Infrafinanciación

La Generalitat Valenciana, ante la infrafinanciación que sufre por el Estado, trata de unificar posturas y casi ha conseguido un acuerdo unánime en la Comunidad Valenciana para que se instaure "un fondo de nivelación" que explica que serviría "hasta que tengamos un nuevos sistema de financiación" de las autonomías.

Lamenta que "todavía no he visto al Partido Socialista pedir el fondo de nivelación, más bien al contrario. Lo que he visto es a la ministra Montero, socialista, negarnos el fondo de nivelación. Que no es siquiera un nuevo sistema". Esto propiciaría hasta el cambio en el modelo de financiación, "llegar con las mismas condiciones que los demás. Estamos pidiendo equidad, justicia, igualdad".

Incide Mazón en que en este tema, "la unidad, desgraciadamente, con algún partido de la Comunidad Valenciana no la tenemos. Y no me vale que me digan que queremos dinero para bajar los impuestos a la gente", a lo que añade que "por supuesto que lo queremos para bajar los impuestos a la gente porque venimos de un infierno fiscal".

Rescate para la cerámica

El president de la Generalitat Valenciana también ha querido mostrar el apoyo a un sector clave de la economía castellonense como es el azulejero que tantos problemas está arrastrando por los incrementos de costes de materias primas y la energía. "Es un problema de toda la Comunidad", afirma. Y es que "si alguien se cree que se circunscribe a Castellón... alguien que vive en Alicante o que vive en Valencia, se cree que esto es un problema de Castellón, tiene el mismo problema que si alguien de Castellón piensa que el problema del agua es solo de Alicante. Esto nos afecta a todos", advierte.

Califica como "prioritario y estratégico" ayudar al sector cerámico. "Toca ponerse reivindicativo con uno mismo. Cada una de las administraciones tenemos que revisar qué estamos haciendo para que salga adelante".

Y señala que "toca reivindicar a quién no está haciendo los deberes. Lo que está haciendo el Gobierno de España con la ralentización de las ayudas está teniendo un coste muy elevado, tanto industrial como social".

Carlos Mazón reclama "una atención mínimamente aceptable por el Gobierno de España y desde el Gobierno de España, una presión mínimamente aceptable a la Unión Europea".