Caixa Rural Vila-real presenta su calendario solidario dedicado a los 750 años de Vila-real

La presidenta de Caixa Rural Vila-real y de su Fundación, Sonia Sánchez, ha presentado junto al alcalde de la ciudad, José Benlloch, el Calendario Solidario 2024 dedicado al 750 aniversario de la fundación de Vila-real. El almanaque destinará este año sus beneficios al proyecto ‘Vilaciència’ liderado por la Cooperativa Obispo Climent, conformada por 21 profesores del centro educativo Santa María de Vila-real.

Sonia Sánchez ha explicado que “como novedad, este año los beneficios de este calendario se destinarán al ganador del I Premio Generando Valores, una iniciativa que pretende incentivar proyectos impulsados por entidades de Vila-real que estén en sintonía con los valores de la Fundació Caixa Rural Vila-real y ayuden a mejorar la vida de las personas”. La presidenta ha aprovechado la ocasión para animar a las entidades sociales de la localidad a que se acercan a los patronos de la Fundación y les presentan sus proyectos para optar a ser los beneficiarios del calendario solidario de 2025.

Cada año el calendario se centra en una temática distinta relacionada con Vila-real. En esta ocasión, con motivo del 750 aniversario de la fundación de la ciudad, el almanaque recoge las efemérides más relevantes de este período acompañándolas de ilustraciones realizadas por SHYCHEEKS Illustration. Para la elaboración del calendario, la Fundación ha contado con la colaboración del doctor en Historia Jacinto Heredia, quien ha recopilado efemérides realizando investigaciones en hemerotecas y archivos municipales. “El calendario recoge 108 efemérides muy características de Vila-real con las que potenciamos los hechos realmente importantes para conformar nuestra idiosincrasia”, apunta Heredia.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Benlloch, ha explicado que el elemento más importante es no perder nuestras raíces, nuestra identidad. “Hoy empezamos la celebración de los 750 años de historia con este calendario, en el que recordamos que antes que nosotros ha habido muchos personajes, muchos hitos históricos que han sido fundamentales para la historia de nuestra ciudad con corazón de pueblo. Lo que somos hoy no se puede entender si no echamos la vista atrás”, recalcaba el primer edil. Al mismo tiempo, José Benlloch ha recordado que “Caixa Rural Vila-real, la Cooperativa y el Ayuntamiento van siempre de la mano para competir en un mundo cada vez más difícil y en el que no podemos olvidar de dónde venimos para poder avanzar”.

A la presentación del calendario también ha asistido el director de proyectos del colegio Santa María de Vila-real, Cisco Marcos, quien ha agradecido a la Fundació Caixa Rural Vila-real su iniciativa solidaria y ha dado a conocer más detalles el proyecto ‘Vilaciència’. “La finalidad del concurso es promover la investigación en la ciencia entre los más jóvenes. Este año queremos lanzarlo a nivel autonómico porque queremos aumentar su proyección año tras año. Para ello, los premios no son económicos, sino participar en ferias nacionales e internacionales para dar a conocer los proyectos presentados por los alumnos”, ha afirmado.

Finalmente, el presidente de la Cooperativa Católico Agraria, Juan José Ortells, ha explicado que los calendarios se pueden adquirir en las oficinas de Caixa Rural Vila-real y ha recordado que a partir del martes los pensionistas de la entidad pueden recoger su lote navideño en la plaza de la Vila, en horario de 10 a 19 horas. Ortells también ha dado a conocer la programación navideña que llevará a cabo la Fundació Caixa Rural Vila-real durante las próximas fiestas. El sábado 16 de diciembre tendrá lugar el concierto especial de Navidad a cargo de la Unió Musical La Lira, y el domingo 17, a las 12 horas, se celebrará la tradicional Misa de Navidad en la capilla del Cristo del Hospital.