Burriana restaura la peana de Sant Blai

Burriana junto a la Diputación de Castellón siguen avanzando en los trabajos de restauración la peana de Sant Blai, un bien de relevancia local de gran valor para los vecinos y la historia de la capital de la Plana Baixa.

Unos trabajos especialmente necesarios dado que, por primera vez este año, la imagen del patrón no pudo ser procesionada a hombros debido a los importantes desperfectos detectados en 2019.

Los daños, que se estimaron en unos 25.000 euros según un informe encargado por la propia cofradía, habían afectado la talla de madera, la decoración vegetal y las imágenes, provocando grietas y nuevos deterioros en la estructura.

El concejal de Patrimonio y diputado provincial de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacado que estas labores realizadas por el Servicio de Restauración de la Diputación de Castellón “son fundamentales” ya que “se trata de una obra excepcional del artista Pascual Julio Fuster que presenta importantes daños estructurales y que previsiblemente para el mes de noviembre podrá recuperar todo su esplendor".

Detalles de la intervención

La restauración de la Institución Provincial incluirá diversas actuaciones para recuperar la peana:

● Limpieza superficial con aspiración controlada.

● Tratamiento de desinsectación con cipermetrina, tanto curativo como preventivo.

● Eliminación de elementos ajenos a la obra, como clavos y tornillos.

● Limpieza fisicoquímica para eliminar suciedad y barnices degradados.

● Recolocación de fragmentos originales mediante pernos internos.

● Consolidación de grietas y fisuras estructurales con cola de conservación.

● Consolidación de estratos de policromía con colas naturales y, si es necesario, resinas sintéticas. ● Reintegración volumétrica de faltantes con injertos de madera o masillas.

● Replicación en 3D de elementos decorativos de los escudos con material plástico.

Estos trabajos están siendo supervisados por las especialistas en conservación y restauración Mara Peiró Ronda, Carolina Mai Cerovaz y Nuria Gil Ortuño. Una vez finalizados, se elaborará una memoria completa de la intervención.

Alejandro Clausell ha subrayado la "apuesta del Gobierno provincial por recuperar el patrimonio de Burriana, así como el apoyo continuo a las tradiciones y señas de identidad de nuestra ciudad". Por su parte, el responsable del área de patrimonio en el consistorio ha destacado que “las labores que se están llevando a cabo, representan un paso crucial para la conservación de un elemento fundamental del patrimonio de Burriana y asegura que la peana de Sant Blai pueda volver a ser parte de las tradiciones de la localidad en los próximos años”.

Esta actuación de rehabilitación a la que ha acudido, durante esta semana, el también diputado provincial de Cultura para comprobar los avances en primera persona, se suma a los trabajos de restauración integral de la campana del Nostre Senyor, la pieza de mayor tamaño y otro de los símbolos más representativos del patrimonio cultural del municipio.