El Brexit provoca dudas entre los británicos para regresar al Reino Unido

Este fin de semana se producía la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Finalmente ha sido un Brexit con acuerdo y ello alivia a las personas que residen en España y que no eran partidarios de este hecho.

Un ejemplo es Gregory Hunt, portavoz del colectivo 'Bremain in Spain' que afirma a COPE que llegó a sentir vergüenza por la celebración que británicos pro Brexit realizaron ante el Parlamento Británico. "Vi las imágenes de 200 personas celebrándolo delante del Parlamento y sentí tristeza y cierta vergüenza".

Pero Hunt también muestra las incertidumbres con las que conviven en estos momentos los británicos españoles. Por ejemplo, si desde el Reino Unido para viajar a España se necesita visado, algo que por ejemplo afecta al FIB -Festival Internacional de Benicàssim- puesto que un gran número de público procede del Reino Unido. "Después de este año para viajar por vacaciones quizá se tiene que pedir un visado. O por lo menos, si ésto no es así, eso se tiene que establecer ya".

Y otra duda es la de si podrán regresar a vivir a su país. Ellos si podrán hacerlo, pero en el caso de Hunt, tiene mujer y un hijo nacidos en España y lamenta que si regresa después de 2022 ellos dos sean considerados inmigrantes. "A partir de marzo de 20222, si yo vuelvo con mi familia, mi mujer y mi hijo pequeños no tienen beneficio de ser familia de un ciudadano británico y están sujetos a las reglas normales de inmigración".

Además, él mismo está tramitando el pasaporte irlandés y a su hijo mayor el español, para no perder los derechos comunitarios. Por ello asegura que el poder regresar al Reino Unido con su familia "es algo que me preocupa mucho, porque si las cosas no cambian es algo que no podré hacer" Ello le lleva a "mirar ya los trámites" para efectuar el cambio de pasaportes y que llevaría a su hijo "a renunciar al pasaporte británico".