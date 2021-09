Benicàssim recupera sus fiestas en honor a Santo Tomás de Villanueva

Tras el año de paréntesis provocado por la Covid-19, el municipio de Benicàssim se sumergirá de nuevo dentro de una semana en las fiestas en honor a Santo Tomás de Villanueva y que se celebrarán del 18 al 25 de septiembre; ocho días en los que el municipio conjugará actos pensados para el disfrute de todos los públicos. “Hemos trabajado para adaptar la programación a las medidas y protocolos sanitarios exigibles con el objetivo de que todos nuestros vecinos y cuantos nos visiten puedan disfrutar de nuestras fiestas con seguridad recordando, en todo momento, que la prudencia y la responsabilidad deben de ser nuestra mejor receta para vivir unas fiestas con plenitud”. Así se ha expresado la alcaldesa, Susana Marqués, quien ha mantenido esta semana una reunión de coordinación con la concejalía de Fiestas y las áreas implicadas en la organización y desarrollo de los actos festivos para supervisar todos los preparativos.

Uno de los actos más esperados y con el que el municipio dará la bienvenida de forma oficial a las fiestas en honor a Santo Tomás de Villanueva será la proclamación de las reinas Carla Soriano y María Eixau y las damas Andrea Martí, Emma Badenes y Alicia Pallarés. El acto tendrá lugar el viernes 18 de septiembre a las 21.00 horas en la plaza Cortes Valencianas y contará con la Unió Musical Santa Cecília de Benicàssim y la cantante local Paloma Gonzalvo Marco, acompañada al piano por José Luís Palacios. Y, además de dar la bienvenida a las representantes de las fiestas 2021/22, será el momento de despedir a la reina infantil Marina Pauner y las damas Andrea Nebot, Júlia Tafalla, Mara Marqués, Paula Bellido, Elena Barbeito, Irene Andrés y Natalia Rodríguez, a quienes la primera edila ha agradecido “su ilusión y dedicación en un año complicado para todos”.

Además de los actos tradicionales como la misa y procesión en honor a Santo Tomás de Villanueva (miércoles 22), el programa de fiestas contempla actividades “que se han preparado para el disfrute de toda la ciudadanía, desde grandes a pequeños y en hermandad entre vecinos y visitantes”, ha comentado el concejal de Fiestas, Arturo Martí, quien ha añadido que “hemos diseñado diferentes espacios para la celebración de los actos que estarán acotados, con control de aforo y con todas las medidas higiénico sanitarias para disfrutar de las actividades con todas las garantías de seguridad”.

Dentro de esa distribución de espacios se encuentra el recinto del mercado semanal (avenida Juan Carlos I) donde se trasladará la actividad programada durante las noches. El sábado 18 se inaugurará el recinto de fiestas con el espectáculo “Dónde estabas entonces” a cargo de la banda Supermagic; el domingo 19 será el turno del tributo al Último de la Fila y Manolo García, mientras que el lunes 20 actuará el grupo Even More, Smoth Jazz. El martes 21 tendrá lugar “The Got Talent Musical” y la noche del miércoles dará paso al humor de la ventrílocua Lola Torres, el monologuista Calonge y el ilusionista Jammes Garibo. El jueves 23 habrá tributo a Luís Miguel y el viernes 24 tendrá lugar el concierto de la Unió Musical Santa Cecília de Benicàssim para las fiestas. El programa nocturno lo cerrará el tributo a Joaquín Sabina el sábado 25.

Por otro lado, las actividades infantiles y culturales se distribuirán en diferentes espacios como el parking del Clot (junto a la Escuela Infantil Doloretes) y la plaza Cortes Valencianas “con el objetivo de que las fiestas estén presentes en diferentes puntos del municipio”, ha finalizado Arturo Martí. El programa completo de las fiestas podrá consultarse en los próximos días a través de la web municipal y a mediados de la semana que viene se podrá recoger en la Oficina de Turismo.