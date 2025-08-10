Beber pero evitar el alcohol: así se puede prevenir un golpe de calor

La ola de calor que afecta desde hace varios días al sur y oeste de la Península Ibérica se va a extender durante el fin de semana al área mediterránea y, para tratar de evitar posibles golpes de calor, se deben tener en consideración algunos comportamientos y medidas para que el organismo pueda adaptarse y no sufrir problemas que puedan tener consecuencias que nos obliguen a tener que ser tratados médicamente.

Temperaturas que van a dejar noches ecuatoriales o tórridas con valores mínimos que no bajan de los 25º o máximas que a mediodía puedan dispararse hasta los 40º, dificultan el día a día de cualquier persona.

Los avisos por riesgos meteorológicos debidos a las altas temperaturas van a afectar en los próximos días a gran parte de España. En COPE, el experto de Meteored eltiempo.com, Francisco Martín, advierte que lo peor va a llegar a partir del domingo. "Las temperaturas van a subir considerablemente y se va a superar el umbral de temperatura para decir que hay ola de calor, que por ejemplo en Castellón está en 32,6º y que van a rondar los 35 o 36".

Previsión

Las temperaturas van a ser incluso más elevadas en el interior. Mientras en la costa las brisas suavizarán ligeramente los registros máximos, aunque serán muy altos, en el interior los valores pueden quedarse cerca de los 40º.

Esta ola de calor nos va a acompañar una semana. Las previsiones en este momento apuntan a que, mínimo, las temperaturas por encima de los valores normales para la época del año pueden estar con nosotros hasta el jueves de la semana que viene, pero incluso podrían irse unos días más allá, como pronostica desde Meteored Francisco Martín quien asegura que esta situación se prolongará "al menos hasta el jueves 14 y hay algunos escenarios que apuntan a que esta ola de calor podría incluso durar hasta el fin de semana siguiente".

En COPE ofrecemos algunas recomendaciones para evitar golpes de calor:

Durante el día

Cuidado con el sol, especialmente entre las 12 y las 17 horas.

Beber abundantes líquidos aunque no se tenga sed.

Evitar las bebidas con cafeína, alcohol o azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación.

Comer abundantes ensaladas, frutas y verduras.

Cuidado con el coche, no dejar a nadie dentro, tampoco a nuestra mascota.

Buscar lugares frescos y a la sombra.

Cuidar especialmente a las personas mayores, enfermas y menores de 4 años.

No realizar ejercicio físico intenso en las horas más calurosas.

Utilizar cremas protectoras adecuadas.

Por la noche :